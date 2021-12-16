У Харкові новорічна гірлянда покалічила дитину

Новорічна гірлянда / pixabay

У Харкові 12-місячна дитина отримала сильні опіки рук. Як повідомляє Харківське районне управління поліції №1, дівчинка схопилася за включену гірлянду.

Інцидент стався в Київському районі Харкова.

Встановлено, що 25-річна мати перебувала вдома зі своєю однорічною дитиною. На мить жінка відволіклася і недогледіла за дитиною, а дівчинка схопилася руками за включену гірлянду і отримала опіки долонь.

"Щодо матері поліцейські ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України Про адміністративні правопорушення", - відзначити у поліції.

Правоохоронці ще раз нагадали батькам, щоб стежили за дітьми, щоб вони не торкалися увімкнених гірлянд та не гралися під ялинкою.

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Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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