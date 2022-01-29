"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну

Повідомлення про готовність Росії до військового вторгнення в Україну - залякування людей і спроба сіяти паніку, - Арахамія / УНІАН

Інформація про потенційне військове вторгнення Росії в Україну є залякуванням людей і спробою сіяти паніку. Реальні причини, чому США діють саме таким чином, невідомі. Однак Штати та інші держави, які дотримуються подібної лінії, демонструють недружню поведінку. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Як повідомляє Ліга.net, парламентарій сказав про те, що дії, спрямовані на провокацію паніки, працюють не на користь економічної ситуації в Україні.

читайте такожТанки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова та ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ"Мені здається, більшість народу побачили, що три, чотири, п'ять "точних дат" вже пройшло, і зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але точно це не працює на користь економіки України", - вважає Арахамія.

Крім того, за його словами, щодо цього питання неодноразово висловлювався глава МЗС України Дмитро Кулеба, тому що так "не по-дружньому".

Також депутат уточнив, що він конкретно каже про США та інші країни, які дотримуються такої ж лінії.

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"Я про США та інші країни, які намагаються сіяти паніку", - каже Арахамія.

Як стверджує нардеп, ще до того, як Київ отримує розвідувальні дані, вони вже опубліковані в американських ЗМІ. Тому подібні дії, скоріше, є інформаційною, а не військовою спеціальною операцією.читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій

"Наразі все, що ми дізнаємося, до того як розвіддані приходять, вже опубліковано в The New York Times, Economist або CNN. Тому мені здається, що це якась в першу чергу інформаційна спецоперація, а не військова", - підкреслив Давид Арахамія.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше з посиланням на дані розвідки США заявили, що Росія перед повномасштабною військовою операцією проти України може готувати провокацію на Донбасі з нападом на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Як вважають американці, ситуація може бути використана для наступу на територію української держави.

Журналісти CNN, посилаючись на дані Міноборони України, написали, що біля кордонів держави вже понад 127 тисяч російських військових. У військовому відомстві не виключили ракетних ударів по об'єктах важливого стратегічного значення.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що війська Росії пересуваються в прикордонних з Україною районах через, мовляв, напружену ситуацію в регіоні і дії НАТО. У Москві називають такі маневри "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що військове вторгнення Росії в Україну може призвести до серйозних санкцій проти Москви. Російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що Україна, мовляв, на тлі заяв про нові санкції проти Росії, може піти на силове звільнення окупованих районів Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що неподалік від кордонів України сконцентровано в цілому близько 130 тисяч військових РФ. Однак військ не стало більше, ніж було навесні 2021 року, а ситуація нагнітається за допомогою ЗМІ.