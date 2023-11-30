Виборів в Україні не буде до кінця війни - рішення нардепів

У питанні проведення виборів під час війни остаточно поставили крапку. Голосування не буде до тих пір, поки в країні не настане мир. Таке рішення прийняли народні депутати. Про це йдеться в тексті документа.
Відомо, що представники всіх фракцій Верховної Ради підписали відповідний меморандум. Таким чином в Україні в період війни не будуть проведені як президентські, так і парламентські вибори. Голосування буде можливе лише через півроку після скасування воєнного стану.
Угода підписана в рамках зустрічі у форматі "діалог Жана Моне" за участю ексглави Європарламенту Пета Кокса 10-12 листопада в селищі Тур'я Пасіка Закарпатської області.
Вибори в Україні під час війни
Нагадаємо, що Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні під час війни. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку, вважає президент України.
В Раді повідомили умову проведення виборів в Україні. Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.
У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.
- Україну накриває новий циклон: бушуватимуть хуртовини, снігопади і штормовий вітер
- F-16 повноцінно запрацюють до кінця зими, сюрпризів від росіян не буде - Черник
- РФ хоче розпалити суперечки в Україні: на пропаганду витратили 1,5 млрд доларів - ГУР