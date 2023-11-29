F-16 повноцінно запрацюють до кінця зими, сюрпризів від росіян не буде - Черник

Українські військові зможуть домогтися перелому на фронті, для цього потрібно знищувати все, щоб росіяни не могли поповнювати запаси.

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F-16 запрацюють до кінця зими / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Офіс президента

Україна може отримати і почати застосовувати сучасні винищувачі F-16 вже до кінця цієї зими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"Повноцінно F-16 можуть запрацювати, за моїми розрахунками, вже наприкінці зими. Але подивимося, як і коли це станеться", - каже Черник.

Він переконаний, що з боку російських окупантів не буде жодних сюрпризів на зимовому фронті. Черник додав, що росіяни застосували всю зброю, яка у них була. Недоторканим залишилося тільки зброя масового ураження.

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"Ми заходимо в рутину, і нам доведеться щодня знищувати в режимі сталості ліній розмежування, адже малоймовірно, що лінія фронту буде рухатися, поки у нас не з'явиться авіації в достатній кількості, яка дозволила б Україні завоювати перевагу в повітрі, і поки у нас не буде достатньої кількості далекобійних ракет, якими ми зможемо знищувати всі їх ешелони. Адже в переважній більшості на фронт все доставляється ешелонами, а вже потім, на грунті, переходять на вантажівки", - говорить Черник.

Експерт додав, що українським військовим потрібно знищувати все, щоб росіяни не змогли отримати патрони, снаряди, їжу і теплий одяг. Тоді ЗСУ зможуть домогтися перелому у війні.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

F-16 для України

Раніше Сергій Шойгу пригрозив знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ. Голова Міноборони країни-агресора оприлюднив неправдоподібну статистику "успіхів" ППО окупантів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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