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У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори

Юлія Закрепа
7 листопада 2023, 20:59
Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.
У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори
У ЦВК відреагували на повноваження Зеленського / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів,що у Конституції прописано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави.

Центральна виборча комісія України не отримувала жодної інформації про можливе підготування до президентських виборів у березні 2024 року. Відповідно до Конституції, вибори під час воєнного стану не проводяться, передає Радіо Свобода.

Дубовик нагадав, що президент Володимир Зеленський напередодні запропонував парламенту вкотре подовжити воєнний стан на 90 днів - тобто щонайменше до лютого 2024 року. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.

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"Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми - незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів", - заявив Дубовик.

Він також додав, що за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня 2023 року.

Вибори в Україні під час війни

Нагадаємо, що Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні. Окупанти не сидітимуть спокійно, коли в Україні відбуватиметься голосування. Може статися трагедія, подібна до тієї, що була у селі Гроза.

Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори у березні 2024 року. За інформацією депутата Гончаренка, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році.

Експерт пояснив, чому Зеленському вигідні вибори-2024. По завершенню війни в Україні з'явиться значно більше опозиційне поле і рівень опозиційних заяв зросте в рази - буде багато незручних питань до глави держави.

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Володимир Зеленський вибори в Україні ЦВК
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