Зеленський вмовляє НАТО переписати підсумкове комюніке саміту-Guardian

Президент України переконаний, що лише вступ країни до НАТО може вберегти від нових агресій з боку РФ.

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НАТО, Зеленський / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО. Він спробував "в останню хвилину" умовити партнерів переписати підсумкове комюніке саміту. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, Зеленський нібито хоче, щоб ця підсумкова декларація "була переписана до кінця саміту".

Повідомляється, що країни НАТО хочуть впровадити більш жорсткі зобов'язання щодо забезпечення післявоєнного членства України в Альянсі. Там вважають, що повільний контрнаступ ЗСУ змусить Україну розглянути можливість проведення переговорів з Путіним.

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Українська влада переконана, що лише вступ до НАТО може дійсно убезпечити країну від майбутніх нападів з боку РФ. Деякі члени Альянсу, в тому числі і США, бояться, що це може призвести до прямого конфлікту з РФ в майбутньому.

Україні можуть дати право вступити до НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна погодила із союзниками на Заході рішення, яке передбачає усунення ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу. За його словами, на саміті у Вільнюсі країни Альянсу повинні ухвалити рішення щодо запрошення України до колективного блоку безпеки Заходу.

"Після інтенсивних перемовин союзники з НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - сказав Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Зеленський їде у Вільнюс на саміт НАТО.

Він також додав, що на саміті мають ухвалити важливе рішення – Україна може отримати право вступити до НАТО без ПДЧ. Україну запросять і приймуть до Північноатлантичного альянсу, коли буде зрозуміло, що всі умови відповідають необхідним критеріям.

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