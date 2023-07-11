"Більше зброї для наших воїнів": Зеленський назвав головну мету візиту на саміт НАТО

Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі з лідерами інших країн.

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Володимир Зеленський у Вільнюсі / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що наша оборона, це перший пріоритет для країни.

"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі... Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України", - повідомив президент в Telegram.

Зеленський заявив, що після саміту у Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.

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До того ж Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі. Зокрема з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

"Заплановано і перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО", - повідомив президент.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в Литві:

Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати

Як повідомлялося, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України і назвали саміт НАТО у Вільнюсі історичним. Країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

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