"Більше зброї для наших воїнів": Зеленський назвав головну мету візиту на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що наша оборона, це перший пріоритет для країни.
"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі... Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України", - повідомив президент в Telegram.
Зеленський заявив, що після саміту у Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.
До того ж Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі. Зокрема з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
"Заплановано і перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО", - повідомив президент.
Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в Литві:
Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати
Як повідомлялося, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.
Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.
Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України і назвали саміт НАТО у Вільнюсі історичним. Країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.
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