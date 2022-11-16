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Ракетні удари РФ по Україні: ППО NASAMS перехопили 100% ракет агресора - Пентагон

16 листопада 2022, 17:08

Передані США системи протиповітряної оборони NASAMS показали високу ефективність під час перехоплення російських ракет, сказав Ллойд Остін.

NASAMS, Україна
ЗРК NASAMS відбивали ракетні атаки Росії і 15 листопада-Остін / Колаж УНІАН , kongsberg.com

Зенітно-ракетні системи NASAMS, які Сполучені Штати Америки передали Україні, перехопили 100% ракет, які летіли територією української держави. Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, він розповів про те, що система протиповітряної оборони NASAMS продемонструвала максимальну ефективність і на ділянках, де вона застосовувалася, перехопила всі російські ракети.

"Система NASAMS досягла 100% успіху в перехопленні російських ракет, поки Кремль продовжує свої жорстокі бомбардування України, включаючи вчорашню атаку", - зазначив Остін.

Також Ллойд Остін підкреслив, що країни Заходу мають намір продовжуватиме постачати допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно. Жорстокість країни-агресора тільки зміцнить прагнення західного світу підтримувати Київ.

Ракетні удари Росії по Україні 15 листопада

Країна-окупант Росія у вівторок, 15 листопада, завдала масованого ракетного удару по Україні.

У Києві агресор вдарив по трьох житлових будинках.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко сказав, що ворог вдарив по 15 енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

Тимчасово залишилися без світла понад 7 мільйонів абонентів. Електроенергія зникла в 18 областях країни, включаючи Київ, Київську, Харківську, Донецьку, Львівську та Дніпропетровську області.

В результаті атак РФ ракети впали в Польщі біля кордону з Україною. Загинули дві людини.

Інші новини:

новини США Пентагон Ллойд Остін війна Росії та України
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