У Кремлі "розвели" друга Трампа на перемовинах у Москві: ЗМІ розкрили деталі

Віткофф не знає російської мови, але, схоже, вирішив скористатися послугами перекладача з Кремля, пишуть журналісти.

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Віткофф літав на зустрічі з Путіним і став озвучувати пропагандистські тези Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Віткофф у Москві міг користуватися послугами перекладача Кремля

Кремлівський перекладач - дуже погана ідея, вважає Макфол

У Трампа кажуть, що Віткофф працював за протоколом

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Віткофф під час перемовин із керівником країни-окупанта Росії Володимиром Путіним та його делегацією, ймовірно, користувався послугами кремлівського перекладача. Сам Віткофф російської мови не знає, тому він ризикував, що деякі нюанси в рамках діалогу могли бути спотворені.

У матеріалі NBC News йдеться про те, що Віткофф, користуючись послугами перекладачів Кремля, ризикував, адже "деякі нюанси в повідомленнях Путіна будуть пропущені, і він не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили".

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Заступник спікера Білого дому Анна Келлі сказала, що Вітков під час перемовин із росіянами "дотримується всіх протоколів безпеки в координації з Державним департаментом", проте журналісти помітили цікавий нюанс.

Зокрема, вони звернули увагу, що на зустрічі Віткоффа 25 квітня з Кремлем, поряд із Путіним, його помічником Ушаковим і представником з інвестицій та економічного співробітництва Дмитрієвим був і перекладач. Але на кадрах помітно, що Віткофф зайшов у переговорну кімнату без радників, експертів або перекладачів, які мали б його супроводжувати.

"Коли до Віткоффа з його боку столу приєдналася жінка, він вказав на неї пальцем і сказав: "Перекладач? З посольства? Добре"", - написали журналісти.

Утім, у Білому домі та у самого Віткоффа не змогли назвати NBC News особу жінки-перекладача.

"Мова ніколи не буває однаковою"

Використання перекладача з Кремля - дуже погана ідея, вважає колишній посол США в РФ Майкл Макфол. Така ситуація поставила Віткоффа "у насправді невигідне становище".

"Я розмовляю російською і слухав кремлівських і американських перекладачів на одній зустрічі, і мова ніколи не буває однаковою", - каже Макфол.

За його словами, присутність американського перекладача дає змогу забезпечити більш точний письмовий звіт про зустріч, зокрема, і для інших представників уряду, які також проводять перемовини.

"Наприкінці кожної зустрічі, на якій я був присутній, я проводив інструктаж із перекладачем, щоб переконатися, що ми все правильно почули... Ви не можете зробити це за допомогою російського перекладача", - підкреслив Стів Віткофф.

Візити Віткоффа до Москви на перемовини з Путіним - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент США Трамп вибрав Віткоффа для прямих перемовин із Кремлем. Американець тричі літав на зустрічі з Путіним для обговорення питань завершення російсько-української війни.

Одна з них завершилася скандалом: Віткофф заявив, що Вашингтон, мовляв, веде перемовини з Україною з питань "чотирьох регіонів". Йшлося про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, райони яких окупувала Росія.

"Я думаю, що ці чотири регіони мають вирішальне значення. І ми ведемо перемовини з Україною", - сказав Віткофф у березні.

Після цього президент Володимир Зеленський піддав Віткоффа критиці за трансляцію російських наративів.

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо лише своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - додав глава держави і наголосив, що США, якщо хочуть бути "посередині", не повинні бути ближчими до Кремля.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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