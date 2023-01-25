"Все почнеться після 2-4 поразок": Подоляк описав реальний сценарій розвалу РФ

На тлі поразок окупантів на фронті в Росії почнуться масові протести через кількість ліквідованих в Україні.

Подоляк розповів, як розвалюватиметься РФ / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, Росія почне розвалюватися. На тлі серйозних поразок в РФ будуть отримувати все більше"двохсотих". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Найближчим часом окупанти хочуть піти в новий наступ, проте у них не вийде захопити шматок України. Це обернеться для них величезними втратами. Саме після 2-4 серйозних поразок окупантів на фронті почнеться процес розпаду в РФ.

"Територією Росії буде поширюватися протест не політичного, а соціального характеру - через втрачених на війні близьких. В цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Розпочнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі почнуть швидко занепадати", - написав Подоляк.

Етнічні суб'єкти РФ захочуть скористатися шансом стати самостійними. І це все відбуватиметься на тлі звільнення українських територій.

Подоляк переконаний, що світу не варто боятися потрапляння ядерної зброї на чорний ринок, бо вона точно буде контролюватися, "в тому числі і залишками російського генералітету".

В Офісі президента стверджують, що Україна сяде за стіл переговорів з РФ лише для того, щоб обговорити виплату компенсацій за вбивства і руйнування. Коли цей сценарій почне втілюватися в реальність, сказати складно. Все, на думку Подоляка, залежить від швидкості поставок необхідного для України озброєння.

Розвал Росії

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