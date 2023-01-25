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"Все почнеться після 2-4 поразок": Подоляк описав реальний сценарій розвалу РФ

25 січня 2023, 18:57
На тлі поразок окупантів на фронті в Росії почнуться масові протести через кількість ліквідованих в Україні.
Подоляк, Путін
Подоляк розповів, як розвалюватиметься РФ / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, Росія почне розвалюватися. На тлі серйозних поразок в РФ будуть отримувати все більше"двохсотих". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Найближчим часом окупанти хочуть піти в новий наступ, проте у них не вийде захопити шматок України. Це обернеться для них величезними втратами. Саме після 2-4 серйозних поразок окупантів на фронті почнеться процес розпаду в РФ.

"Територією Росії буде поширюватися протест не політичного, а соціального характеру - через втрачених на війні близьких. В цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Розпочнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі почнуть швидко занепадати", - написав Подоляк.

Етнічні суб'єкти РФ захочуть скористатися шансом стати самостійними. І це все відбуватиметься на тлі звільнення українських територій.

Подоляк переконаний, що світу не варто боятися потрапляння ядерної зброї на чорний ринок, бо вона точно буде контролюватися, "в тому числі і залишками російського генералітету".

В Офісі президента стверджують, що Україна сяде за стіл переговорів з РФ лише для того, щоб обговорити виплату компенсацій за вбивства і руйнування. Коли цей сценарій почне втілюватися в реальність, сказати складно. Все, на думку Подоляка, залежить від швидкості поставок необхідного для України озброєння.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
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