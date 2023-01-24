"Це буде сильний удар": РФ може затягнути українських військових у пастку-польський генерал

Російські окупанти хочуть почати наступ на півдні в той же момент, що і на півночі країни.

РФ хоче загнати українських військових у пастку / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Російські окупанти хочуть затягнути українських військових у пастку. Вони намагаються відкрити додатковий фронт на Запорізькому напрямку. Такими діями вони хочуть відтягнути ЗСУ від більш гарячих точок на фронті. Про це заявив польський генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє Wiadomosci.wp.pl.

"Битва за Запоріжжя вписується в більш ранні плани Росії з захоплення цього регіону. Тепер мова може йти про допоміжний удар, завдання якого – залучити українські резерви. Це, своєю чергою, створить сприятливі умови для основного наступу росіян, які плануються з півночі. Це пастка, щоб втягнути в бій українські частини", - сказав генерал.

Варто відзначити, що РФ поки не має успіху в ході наступу на Запоріжжя. Генерал не виключає, що окупанти хочуть "відсікти частину країни на схід від Дніпра". Небезпечним моментом є те, що російські війська знаходяться в 300 км від північного кордону з Україною.

"Це буде сильний удар з півночі ... Вони ще не рушили, але їм може знадобитися всього два дні, щоб зайняти вихідні позиції. Тому українські військові повинні уважно стежити за ситуацією", - говорить Скшипчак.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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