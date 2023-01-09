Розвал РФ: західні експерти спрогнозували ймовірні терміни та назвали причини

РФ значно ослаблена через вторгнення в Україну, а також санкції Заходу.

РФ може розвалитися на частини, не виключають західні експерти / УНІАН

В результаті невдач у війні з Україною, а також західних санкцій існує варіант розпаду Росії.

Про це говорять західні експерти в сфері зовнішньої політики, які поділилися своїми думками з журналістами Financial Times. Опитування проводилося американським аналітичним центром Atlantic Council.

Разом з тим, серед основних причин ймовірного розвалу РФ, західні експерти виділяють: революцію, громадянську війну, а також політичну дезінтеграцію.

Автори матеріалу підкреслюють, що за оцінками західних офіційних осіб, РФ була значно ослаблена її вторгненням в Україну 11 місяців тому, в тому числі санкціями і експортним контролем.

Також звертається увага на те, що виробничий потенціал Росії неухильно знижується, відкидаючи країну на десятиліття назад.

"Україна чітко підкреслює можливість внутрішніх проблем для Росії і ймовірність того, що сама війна може мати наслідки бумеранга не тільки для її керівництва, але і для країни в цілому", — підкреслив Пітер Енгельке, заступник директора з прогнозування Atlantic Council.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екс-командувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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