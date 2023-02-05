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ЗСУ минулого року не вистачило 100 танків, щоб повністю звільнити Донбас - нардеп

5 лютого 2023, 11:56
Захід у рамках першої хвилі обіцяє поставити Україні максимум 143 танки – такої кількості недостатньо для завершення війни, сказав Федір Веніславський.
Веніславський, ВСУ
Україні потрібно 500-700 танків, щоб звільнити свої території - Веніславський / Колаж УНІАН, 36-та ОМБП імені контр-адмірала М. Бєлінського

Сили оборони України могли звільнити всі райони Донецької та Луганської областей у минулому році, проте не вистачило 100 танків. Західний світ в рамках першої хвилі обіцяє надати максимум 143 танки, чого не вистачить для завершення військових дій. Щоб повністю звільнити свою територію, Києву потрібно від 500 до 700 танків. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що якби у ЗСУ минулого літа під час масштабного наступу була потрібна кількість танків, вони могли б просунутися ще далі. І тоді результат війни міг бути вирішений.

"Нам не вистачало 100 танків, тоді ми могли б повністю звільнити Донецьку і Луганську області", - зазначив Веніславський.

За його словами, наразі Захід обіцяє поставити Україні максимум 143 танки. Такої кількості недостатньо для завершення війни однозначним чином. Потрібно набагато більше бойових машин.

"Для того щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків", - додав депутат.

Крім того, він уточнив, що Україна не дає гарантій щодо незастосування західної зброї по території агресора Росії і закликав союзників до рішучих дій.

"У деяких західних експертів є ідея, що Україна повинна пообіцяти, що не буде використовувати свою військову техніку на території Російської Федерації. Це ідея з паралельного світу... В будь-якому випадку зрозуміло одне: чим менш рішучі наші союзники, тим більше гине мирних громадян в Україні", - підкреслив Федір Веніславський.

Танки Leopard для України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня зробив заяву, згідно з якою німецький уряд ухвалив рішення щодо постачання танків Leopard 2 Україні. Також Берлін дозволив іншим країнам передавати Києву німецькі танки.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що Україна отримає Leopard 2 приблизно за 3 місяці. Берлін відправить Києву два батальйони танків. Перша партія – 14 одиниць Leopard 2A6 – у швидкому темпі буде підготовлена для подальшої передачі українській державі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна в рамках першої хвилі очікує на надходження 120-140 сучасних танків Заходу. Йшлося про Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams. При цьому Київ очікує передачі і французьких танків Leclerc.

Загроза наступу Росії:

танки війна на Донбасі Федір Веніславський війна Росії та України
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