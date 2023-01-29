Загроза наступу військ РФ на Луганщині: Гайдай заявив, що ворог зібрав серйозні резерви

Армія України контролює ситуацію в Луганській області, в напрямку Сватове-Кремінна війська поступово просуваються, сказав Сергій Гайдай.

Ситуація в Луганській області важка, проте ЗСУ контролюють обстановку - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Новий великий наступ окупаційних військ Росії в Луганській області не виключено. У росіян достатньо резервів, вони задіють своїх солдатів для просування вперед. Ситуація в регіоні важка, але контрольована. ЗСУ крок за кроком досягають успіхів у напрямку Сватове-Кремінна. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що великий наступ російських окупантів на Луганщині не виключений. У агресора є потужний запас в резерві. Загарбників дуже багато - їх кидають у бій для подальшого просування.

"Все може бути, тому що це війна з величезним ворогом. Все ж 140 мільйонів - це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогоднішній день найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики або стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і так потроху просуваються вперед", - пояснив ситуацію Гайдай.

За його словами, в Луганській області важка обстановка, проте сили оборони України її контролюють і поступово просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.

"І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються на позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіхи", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор Росія в лютому-березні відправить свій 200-тисячний резерв на територію України з метою захоплення всіх районів Донбасу.

На думку Жданова, від результатів битви залежатиме результат війни.

Представник Білого дому Джон Кірбі говорив, що на Україну очукують вирішальні тижні і місяці, особливо в ситуації з бойовими діями на Донбасі. ЗСУ потрібна зброя, і колективний Захід працює над її постачанням в найкоротші терміни.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що окупанти РФ намагаються прорвати оборону української армії в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість подальшого просування в Донецькій області - на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Росіяни хочуть захопити весь Донбас, щоб показати досягнення, мовляв, "проміжних цілей" у війні проти України.

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Загроза наступу Росії: