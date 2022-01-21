Військовий облік для жінок: у Міноборони заявили про значне скорочення списку професій

Військовий облік для жінок-список професією скоротять / Фото : glavnoe.ua, poltava.to

У Міноборони розробили нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок. Відомо, що в документі істотно скоротили список професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, що список професій для військового обліку був скорочений з 35 до 14 спеціальностей. При цьому нова редакція включає в себе шість професій.

Спеціальності та професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

У Міноборони додали, що на обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють у наступних сферах:

сфері медицини,

електроніка,

зв'язку,

метрології та картографії,

фінанси,

бухгалтерського обліку та аудиту.

"Остаточний список буде затверджений після отримання погоджень від інших відомств. Також у проєкті наказу закладено механізм перегляду цього списку", - йдеться в повідомленні.

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Нову редакцію указу про військовий облік жінок вже направили на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Також голова Міноборони Олексій Резніков роз'яснив ситуацію щодо застосування штрафів щодо жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

"Що стосується штрафів, то вони не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані - це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов'язаним людина стає тільки після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов'язаними тільки після того, як стають на військовий облік і до моменту становлення на облік вони не є такими", — зазначив Олексій Резніков.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

Таке рішення викликало масу протестів серед, власне, українок.

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