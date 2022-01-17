Зеленський відповів на петицію про військовий облік для жінок: список професій скоротять

Володимир Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні відповів на електронну петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Він попросив міністерство оборони істотно скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку, пише Офіс президента.

Петицію про військовий облік для жінок підтримали понад 37 тисяч українців.

"Враховуючи високу суспільну увагу... я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно і комплексно опрацювати підняте в петиції питання", - йдеться у відповіді президента.

Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:

суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій враховуючи реальні потреби оборони держави;

впровадження сучасних цифрових технологій в процедури постановки на військовий облік з метою уникнути обов'язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

врегулювання питання порядку проходження медичного огляду при постановці на військовий облік жінок.

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Також Зеленський доручив вирішити питання про Зважені підходи щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури і визначення остаточного переліку професій і спеціальностей.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

Таке рішення викликало масу протестів серед, власне, українок.

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