Чоловіків можуть почати випускати з України: у Раді розповіли важливі деталі

Що відомо:
- Чоловіків можуть почати випускати з країни
- Йдеться про чоловіків віком 18-24 роки
- Питання обговорюється на рівні Комітету
Українським чоловікам можуть дозволити виїжджати з країни. Ухвалення такого рішення вже обговорюють у Верховній Раді України, каже спікер ВРУ Руслан Стефанчук.
Йдеться про чоловіків віком від 18 до 24 років.
"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми маємо знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цих правах. Який механізм буде знайдено - я буду чекати від комітету. Окремі члени комітету працюють над лібералізацією", - сказав Стефанчук.
Він додав, що це питання обговорюється і на рівні спеціального Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак поки невідомо, до якого рішення схильні члени комітету.
Дивіться відео із заявою Стефанчука:
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.
30 червня уряд підтримав законопроєкт, який вносить правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтепер добровольці, які проходили службу в рамках проєкту "Контракт 18-24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.
Також, як ішлося раніше, з червня 2025 року в Україні можуть з'явитися нові можливості для військової служби чоловіків старшого віку.
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Хто такий Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук - український правознавець і політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX сст. з 8 жовтня 2021 року. У 2019-2021 роках - радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019-7 жовтня 2021 року), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019-7 жовтня 2021 року). Доктор юридичних наук і заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.
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