Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

Коротко:
- Перше – новий етап звільнення полонених
- Друге – активізація дипломатичного процесу
- Третє – доручення щодо безпеки
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це написав у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Глава держави доручив Умєрову активізувати дипломатичний процес у переговорах між Москвою та Києвом і обговорити гуманітарний напрям щодо обміну полоненими.
"Перше – гуманітарний напрям. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною і знаємо про відповідне спілкування партнерів з російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити гідний мир і гарантувати безпеку", – каже Зеленський.
За його словами, глава української переговорної групи також має кілька конкретних доручень щодо безпеки стосовно співпраці Києва та Вашингтона.
"Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі", – резюмує він.
Мирні переговори – останні новини
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито готова до переговорів з Україною і не відмовляється від них. При цьому представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що американські чиновники, відповідальні за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.
Інші новини:
- Переговори про мир в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва
- Переговори Фіцо із Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі
- "Ми не відмовлялися": у МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною
Про особу: Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу та радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ був заступником керівника постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред