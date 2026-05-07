Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

Віталій Кірсанов
7 травня 2026, 17:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Глава держави доручив Умєрову активізувати дипломатичний процес у переговорах між Москвою та Києвом.
Умеров поїхав до США на переговори
Умєров поїхав до США на переговори / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Коротко:

  • Перше – новий етап звільнення полонених
  • Друге – активізація дипломатичного процесу
  • Третє – доручення щодо безпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це написав у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Глава держави доручив Умєрову активізувати дипломатичний процес у переговорах між Москвою та Києвом і обговорити гуманітарний напрям щодо обміну полоненими.

відео дня

"Перше – гуманітарний напрям. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною і знаємо про відповідне спілкування партнерів з російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити гідний мир і гарантувати безпеку", – каже Зеленський.

За його словами, глава української переговорної групи також має кілька конкретних доручень щодо безпеки стосовно співпраці Києва та Вашингтона.

"Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі", – резюмує він.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Мирні переговори – останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито готова до переговорів з Україною і не відмовляється від них. При цьому представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що американські чиновники, відповідальні за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.

Інші новини:

Про особу: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу та радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ був заступником керівника постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини України новини України та світу мирні переговори Рустем Умеров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

19:01Війна
В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:27Війна
Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

18:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Останні новини

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

Реклама
18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

Реклама
16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

14:41

Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

14:37

Слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як сказати правильно

14:26

"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

13:54

Швидко приживеться: як підготувати розсаду перед висадкою, щоб вона не згоріла

13:51

Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

13:50

Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину у травні

13:43

Нова пародія від Юрія Великого та музичні сюрпризи: що "Вечірній Квартал" покаже у премʼєрних концертах

13:40

Спів, що об’єднує: прем’єра оновленого "Караоке на майдані" на ТЕТ

13:28

"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Реклама
13:24

"З дня на день": Зеленський заінтригував заявою про відповідь на атаки РФ

13:22

У якому віці люди почуваються щасливішими: несподіване поясненняВідео

13:21

Навіщо класти лимонні шкірки в авто: проста хитрість, яку знають не всіВідео

13:13

У Москві вводять цифрову блокаду: інтернет та СМС не працюватимуть

12:55

Гороскоп Таро на завтра, 8 травня: Овнам — опора, Ракам — менше помилок

12:51

Не можуть загасити: на Чернігівщині через агресію РФ спалахнула масштабна пожежа

12:29

Дружина Роналду продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку вартістю майже 4 млн

12:21

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:18

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

12:18

Димохід очиститься сам: що потрібно спалити в печі, щоб прибрати сажуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти