Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

У деяких областях температура повітря підвищиться до +21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

У ці дні буде малохмарна та суха погода. Невеликий дощ можливий на крайньому півдні та на Прикарпатті. Потепління очікується у західних областях. Вночі заморозки практично повністю відступлять.

Прогноз погоди 2 травня

У суботу, 2 травня, буде переважно мінлива хмарність. На Буковині та на півдні будуть дощі. На території західних та північних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 18-19 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 11-16 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 10-15 градусів тепла. В Україні, крім південних областей, вночі очікуються заморозки до -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Прогноз погоди 3 травня

У неділю, 3 травня, опадів не буде. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 16-21 градуса тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 13-18 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 12-17 градусів тепла. У західних областях вночі очікуються заморозки до -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки.

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

