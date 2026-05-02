Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі
- Коли температура повітря підвищиться до +21 градуса
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
У ці дні буде малохмарна та суха погода. Невеликий дощ можливий на крайньому півдні та на Прикарпатті. Потепління очікується у західних областях. Вночі заморозки практично повністю відступлять.
Прогноз погоди 2 травня
У суботу, 2 травня, буде переважно мінлива хмарність. На Буковині та на півдні будуть дощі. На території західних та північних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 18-19 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 11-16 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 10-15 градусів тепла. В Україні, крім південних областей, вночі очікуються заморозки до -3 градусів.
Прогноз погоди 3 травня
У неділю, 3 травня, опадів не буде. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 16-21 градуса тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 13-18 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 12-17 градусів тепла. У західних областях вночі очікуються заморозки до -3 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки.
У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.
У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
