Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

Ангеліна Підвисоцька
2 травня 2026, 05:59
У деяких областях температура повітря підвищиться до +21 градуса.
Погода, дождь
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі
  • Коли температура повітря підвищиться до +21 градуса
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

У ці дні буде малохмарна та суха погода. Невеликий дощ можливий на крайньому півдні та на Прикарпатті. Потепління очікується у західних областях. Вночі заморозки практично повністю відступлять.

Прогноз погоди 2 травня

У суботу, 2 травня, буде переважно мінлива хмарність. На Буковині та на півдні будуть дощі. На території західних та північних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 18-19 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 11-16 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 10-15 градусів тепла. В Україні, крім південних областей, вночі очікуються заморозки до -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Прогноз погоди 3 травня

У неділю, 3 травня, опадів не буде. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 16-21 градуса тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 13-18 градусів тепла. У північних та східних областях вдень буде найхолодніше - 12-17 градусів тепла. У західних областях вночі очікуються заморозки до -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу та неділю, 2 травня та 3 травня, у Харкові та області прогнозуються заморозки, оголошено II рівень небезпеки.

У перші дні травня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. В область нарешті прийде довгоочікуване потепління з поступовим підвищенням температури до 20-25 градусів тепла.

У Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Після нічних заморозків наприкінці квітня температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

05:59Синоптик
Переговорники Трампа раптово відмовилися їхати в Україну: ЗМІ з’ясували причину

Переговорники Трампа раптово відмовилися їхати в Україну: ЗМІ з’ясували причину

00:51Світ
В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

22:43Авто
Реклама

Популярне

Більше
Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

Останні новини

07:02

Чи стане Мадяр "новим Орбаном" для України: Портников - про угорську пастку

05:59

Погода раптово почала змінюватись: де затримаються заморозки і дощ

05:31

Не випадковість: навіщо в будинках у СРСР завжди робили непарну кількість сходинок

05:05

Чим підживити півонії для пишного цвітіння: що обов’язково зробити в травні

04:30

Отримають усе, що хотіли: три знаки зодіаку опиняться на вершині слави

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці грумера з собакою за 37 с

03:38

Золота теща: астрологи назвали знаки Зодіаку, з якими найважче домовитися

03:20

Квітнутимуть до осені: що потрібно покласти в лунку під час висаджування жоржинВідео

02:30

Приголомшливе потепління: вчені попередили про серйозну загрозу

Реклама
01:39

Вирішальний тиждень: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить з 4 по 10 травня

00:51

Переговорники Трампа раптово відмовилися їхати в Україну: ЗМІ з’ясували причину

00:01

Люди майже не купують: в Україні впали ціни на популярний овоч

01 травня, п'ятниця
23:55

Несподіваний напад холоду: киян попередили про різку зміну погоди

22:51

Двері в душовій кабіні стануть кришталево чистими: як їх швидко відмити

22:47

Лорак вирішила на святі зганьбити свою дочку: що вона зробилаВідео

22:43

Новий штраф для водіїв: за що можна отримати покарання і як його уникнути

22:43

В Україні повернуть обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів: названо терміни

22:32

Гороскоп на завтра, 2 травня: Терезам - несподіванка, Козорозам - роздратування

21:52

Як правильно назвати носорога українською: відповідь здивує багатьох

21:32

Півмільйона знищених росіян: оприлюднено колосальні втрати РФ в Україні

Реклама
21:10

У двох великих містах посилять протиповітряну оборону — Зеленський

20:38

"Нафту скидають дрони": у РФ зганьбилися заявою про палаюче Туапсе

20:35

Мурахи зникнуть до ранку: простий домашній спосіб працює за одну нічВідео

20:12

"Спроба дипломатичного маневру": Сибіга розкрив істині мотиви РФ щодо перемир'я на 9 травня

20:02

Живий двійник Прип’яті: як виглядає наймолодше місто України

19:36

Аналог Patriot: ЗМІ про розробку Україною нової системи ППО

19:31

Орхідея буде гнутися під вагою квітів: чим її достатньо полити

19:29

"В односторонньому порядку": Приватбанк "накручує" кредити без відома клієнтів

19:11

Пошкоджені будинки, є постраждалі: наслідки атаки на Рівненщину

19:10

Атаки дронів б'ють рекорди: Коваленко розповів, як змінюється тактика РФПогляд

19:00

Навіщо кидати лід в унітаз: незвичний, але дієвий трюк

18:45

"Кріт" у тилу Ахмата та удар по псковських десантниках: що відбувається на фронтіВідео

18:37

Туалетний папір втрачає свою популярність: що відбувається

18:27

Довгоочікуване тепло увірветься на Житомирщину: коли прогріє до +25°

18:15

Небезпечна звичка: які продукти не можна розігрівати наступного дня

17:54

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

17:46

LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

17:41

Знаки зодіаку, які мають вроджену здатність: у чому полягає їхня сила

17:24

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на ТернопільФото

17:20

Як витрачати менше на бензин і дизель: водіям розкрили головну хитрістьВідео

Реклама
17:14

Врожай буде: як допомогти полуниці відновитися після заморозків

17:09

"Прийняла для себе рішення": Мішина заговорила про вагітність та особисте життя

17:09

Ріанна у "вишеньках" продемонструвала фігуру після третіх пологів

17:01

Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижніВідео

16:51

Температурний стрибок до +21: коли на Тернопільщину прийде потепління

16:42

Земля "розколюється": вчені продемонстрували процес руйнування під водою

16:40

Мало хто знає: яка прихована функція в пралці зробить одяг в рази чистішим

16:31

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

16:16

Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

16:14

Ціни на один продукт пішли в круте піке: що можна купити значно дешевше

