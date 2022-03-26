Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

Питання Криму та Донбасу вирішуватиметься на перемовинах Зеленського з Путіним - Офіс президента / Колаж ВВС

Делегації Києва та Москви на перемовинах щодо завершення війни не обговорюють нейтральний статус України. Київ вимагає гарантій безпеки, які включатимуть і військовий аспект. Питання окупованих Криму та Донбасу може вирішитися тільки на зустрічі президента Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю FAZ він розповів про те, що позиція Києва полягає у тому, щоб державі були надані гарантії безпеки, серед яких і військовий аспект. Нейтральний статус на перемовинах наразі не обговорюється.

"Ми сьогодні не обговорюємо нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки за участю держав, які готові надати ці гарантії, у тому числі у військовому плані. Від цього залежить багато іншого. Це наша вихідна позиція", - пояснив Подоляк і додав, що без участі США таких домовленостей бути не може.

Також він відзначив, що Україна дотримується принципу територіальної цілісності держави. Вирішити питання захоплених Криму та Донбасу можуть тільки Зеленський і Путін.

"Для нас дуже важлива територіальна цілісність країни. Це складне питання. Вирішити їх можуть тільки президенти України та Росії", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше радник глави ОП Подоляк заявляв, що влада дотримується точки зору, згідно з якою державні кордони змінити неможливо. Крим та Донбас залишаються територіями України, йде пошук формули вирішення проблеми.

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання повернення Криму і Донбасу потрібно вирішувати на наступному етапі, коли вдасться досягти домовленостей про припинення вогню.