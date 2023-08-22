Тіла росіян спливають у річці, РФ намагається уникнути протестів - ЗСУ

Заступник командира батальйону "Арей" розповів про те, як окупанти кидають на полі бою своїх поранених побратимів.

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РФ приховує свої втрати на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook / Сергій Жеребило

У РФ величезні втрати на фронті, проте влада робить все, щоб їх приховати. Російські окупанти не рятують поранених і залишають їх на полі бою разом із загиблими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило.

Він переконаний, що Кремль боїться говорити про справжню кількість загиблих окупантів, бо в РФ можуть початися масові протести.

"Російська влада навмисно приховує шалені втрати, тому росіяни і не забирають своїх з поля бою. Буквально днями бачили з хлопцями, як трупи російських солдатів спливали в річці Мокрі Яли. Росіяни кидають і своїх поранених, і двохсотих не забирають", - каже Жеребило. відео дня

Кремль підгодовує "Ладами" сім'ї, які втратили свого рідного на війні проти України. Водночас український захисник переконаний, що Путіну не вдасться приховати успіхи ЗСУ на фронті.

"Поки особливого впливу величезні втрати не мають. І я не знаю, де та критична риса, коли росіяни обуряться. Поки що за кожного вбитого сина або чоловіка російська сім'я отримує Ладу Калину і щаслива від того. Хотілося б, щоб путінський режим посипався якомога швидше. І наші військові успіхи - найбільша гарантія цього.

Хто такий Сергій Жеребило Сергій Жеребило - заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був учителем у Криворізькій ЗОШ № 46. Пізніше почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів. У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної в місті ради. Про це пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В ISW повідомили, що контрнаступ ЗСУ піде швидше, війська зробили потужний крок. Сили оборони України просунулися на рубежі Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

Удари ЗСУ по глибокому тилу росіян розводять паніку в РФ. Такі атаки значною мірою погіршують моральний стан військ агресорів в Україні - і це може загрожувати загалом стійкістю оборони російських окупантів.

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