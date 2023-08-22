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У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

Ангеліна Підвисоцька
22 серпня 2023, 22:58 оновлено 22 серпня, 23:27
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Російські окупанти відреагували на вибухи в Криму і назвали їх "навчальними".
ВСУ
У Криму пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада

В окупованому Криму увечері 22 серпня пролунали потужні вибухи. Після цього відразу призупинили рух по Кримському мосту. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Рух призупинили о 21:30, повідомили в місцевому інформаційному центрі по дорогах.

У Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ повідомили, що в самому Севастополі було чутно не тільки вибухи, а й автоматні черги. На Кримському мосту нібито працює ППО.

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Що кажуть в РФ

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповідає казки про те, що вибухи і стрілянина в місті нібито пов'язані з "навчаннями флоту" у Козачій бухті і обстановка "спокійна".

У Міноборони РФ стверджують, що над акваторією Чорного моря нібито помітили два безпілотники - MQ-9 Reaper і TB2 Bayraktar. Росіяни переконують, що ці безпілотники нібито "вели повітряну розвідку, змінили напрямок польоту і покинули райони".

Варто нагадати, що нещодавно глава української розвідки Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Він говорив, що це станеться вже найближчими днями.

Перспективи деокупації Криму

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом. Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Маломуж.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. Звільнення Кримського півострова – ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Ходжес.

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