Українці 18-60 років можуть оформити паспорт за кордоном по-новому - МВС

Що повідомили в МВС:
- Для оформлення паспорта чоловікам призовного віку за кордоном змінилися правила
- Перевірятимуть статус військового обліку тепер в реєстрі
Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.
Як повідомили в МВС України, за кордоном чоловіки призивного віку, тобто від 18 до 60 років, зможуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного військово-облікового документа.
"Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі", - йдеться у повідомленні.
Більше того, чоловікам не доведеться проходити медкомісію. Українці отримуватимуть замовлені документи у визначені терміни.
Українці за кордоном - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Чехія скасує тимчасовий захист для українців, як тільки буде оголошено перемир’я чи закінчення війни в Україні. Після оголошення про припинення вогню чи закінчення війни жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії, а усі, хто вже там перебуває, втратять такий статус вже наступного дня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що навіть за умови завершення активної фази російсько-української війни значна частина українських біженців залишиться в Європі назавжди. Крім того, у разі скасування воєнного стану півмільйона українських чоловіків можуть виїхати з країни.
Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією.
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Що таке Міністерство внутрішніх справ України?
Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія.
МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.
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