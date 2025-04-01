Українці 18-60 років можуть оформити паспорт за кордоном по-новому - МВС

Раніше чоловікам необхідно було фізично пред'являти військово-обліковий документ, однак тепер діє нове правило.

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Українці призовного віку зможуть оформити за кордоном паспорт без одного з важливих фізичних документів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в МВС:

Для оформлення паспорта чоловікам призовного віку за кордоном змінилися правила

Перевірятимуть статус військового обліку тепер в реєстрі

Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Як повідомили в МВС України, за кордоном чоловіки призивного віку, тобто від 18 до 60 років, зможуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного військово-облікового документа.

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"Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі", - йдеться у повідомленні.

Більше того, чоловікам не доведеться проходити медкомісію. Українці отримуватимуть замовлені документи у визначені терміни.

Українці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Чехія скасує тимчасовий захист для українців, як тільки буде оголошено перемир’я чи закінчення війни в Україні. Після оголошення про припинення вогню чи закінчення війни жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії, а усі, хто вже там перебуває, втратять такий статус вже наступного дня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що навіть за умови завершення активної фази російсько-української війни значна частина українських біженців залишиться в Європі назавжди. Крім того, у разі скасування воєнного стану півмільйона українських чоловіків можуть виїхати з країни.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією.

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Що таке Міністерство внутрішніх справ України? Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія. МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

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