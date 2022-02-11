У Мінцифрі зізналися, чому реєстри МВС до 2015 року велися "мовою агресора"

Михайло Федоров розповів про бази МВС / Фото: svobodnaya.academy

Користувачів Мережі обурив той факт, що доводиться вказувати свої ПІБ російською мовою, аби отримати довідку про несудимість.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в інтерв'ю РБК-Україна, база Міністерства внутрішніх справ до 2015 року велася мовою агресора.

"Це пов'язано з тим, що реєстр, в якому перевіряється інформація про судимість і несудимість, створили ще в Радянському Союзі. До 2015 року МВС ввело його російською мовою у зв'язку з якимись міжнародними актами. Зараз Реєстр ведуть українською мовою", - зазначив Федоров.

Мінцифри було змушене розглянути лише два варіанти: не вводити нову послугу "Дія", або ж пропонувати вказувати ПІБ російською мовою. Зрештою, можливість згенерувати довідку про несудимість все ж додали, а Міністерство поки що допомагає МВС із перекладом реєстру на українську мову.

Додаток Дія: що нового за останні місяці

У додатку Дія можна буде оформити COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації після того, як Міністерство охорони здоров'я України завершить всі технічні роботи зі свого боку.

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Очікується, що такий сертифікат буде доступний в додатку вже до кінця цього тижня. Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Також повідомлялося, що 4 лютого в додатку" Дія " запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілемпро це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.

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