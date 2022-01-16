УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - Мінцифри

16 січня 2022, 15:28

Москва продовжує вести гібридну війну, підкреслили в Міністерстві цифрової трансформації.

Російські хакери
Російські хакери атакували Україну, заявили в Мінцифри / IBTimes UK

За кібератакою на сайти органів державної влади України стоїть РФ, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Росія хоче знизити довіру громадян України до влади недостовірною інформацією про уразливість української критичної інформаційної інфраструктури та "зливу" персональних даних українців, йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.

"Держспецзв'язку разом з СБУ і кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. На сьогодні можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну і активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторі... остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - уточнили у відомстві.

"Її мета - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців", - додали в Мінцифри.

Що з персональними даними українців

У відомстві нагадали, що інформаційний ресурс дія не зберігає персональні дані українців. "Закликаємо українців не піддаватися паніці. Всі персональні дані знаходяться під надійним захистом в держреєстрах. А оголошення про можливість купити персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Реклама

"Поле бою за безпеку і саме існування нашої держави лежить у кількох площинах — військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й цифровій. Тому українські кіберспеціалісти повинні об'єднатися, щоб протистояти загрозі і нейтралізувати противника", - резюмували в Мінцифри.

читайте такожУ хакерській атаці на Україну знайшли білоруський слід: в РНБО розкрили деталі

Потужна кібератака на держсайти

У ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт дія.

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.

Читайте ще:

viber
хакери кібератака
Зараз ви переглядаєте новину «Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - Мінцифри». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлункуУ Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на веснуКуртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"
17:02

"Візьми ніж - і відріж ілюзії": рецензія на фільм "Крик"

16:59

На Донбасі виявлено близько 300 одиниць військової техніки бойовиків: опублікована картаВідео

16:55

Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цінВідео

16:47

Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокВідео

16:38

Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВідео

Реклама
16:09

Голодна кутя на Водохреща: найпростіший і швидкий рецептВідео

16:01

Чого не переживе ПутінПогляд

15:56

Кулеба потролив Путіна: нехай "подивиться в дзеркало" і зрозуміє, чому сусіди РФ хочуть в НАТОВідео

15:30

"Майстер нагнітати страхи": Кулеба відверто висловився про ПутінаВідео

15:28

Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - МінцифриВідео

15:28

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

15:19

Майже 70 гривень за пачку: в Україні злетіли ціни на сигаретиВідео

15:00

Вторгнення Росії: посол України попросив главу МЗС Німеччини терміново надати зброюВідео

14:58

Прикмети на 17 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:57

Продуктові талони можуть отримати 18 млн українців - експертВідео

14:54

У Запоріжжі викладач оскандалився і домагався студентокВідео

14:44

Страшні тортури: під Запоріжжям підлітка роздягли та змушували їсти запалені цигарки

14:03

Царські амбіції Путіна не обмежуються Україною - британський міністрВідео

14:01

Що буде з організмом при щоденному вживанні бананів - відповідь лікаряВідео

13:49

У лютому Україну накриє аномальна погодаВідео

Реклама
13:44

Опубліковано повний список заборонених для куріння місць: де можна отримати штрафВідео

13:29

У центрі Одеси літню жінку кинули в сміттєвий бак і підкотили контейнер до пункту обігріву

13:12

"Вірус-вимагач" : у Microsoft розкрили деталі розслідування хакерських атак на держсайти УкраїниВідео

13:08

"Необхідні як ніколи": Макрон назвав мету прямих переговорів з ПутінимВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиВідео

12:59

У Миколаївській області чоловік зґвалтував дитину і переконував, що "це маленький секрет"Відео

12:46

Долар різко злетить: українцям дали прогноз на 2022 рікВідео

12:45

Надя Дорофєєва показала голого Дантеса

12:41

Хід ПетромПогляд

12:23

Зіркова українська спортсменка в крихітному бікіні блиснула пишним бюстомВідео

12:11

Росія не збирається нападати на Україну - ПєсковВідео

12:05

НП в Карпатах: на жінку з дитиною зійшла лавинаВідео

12:05

Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин

11:34

Чи українська, чи дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону

11:17

Загинула в день народження: з'явилися деталі трагічного сходження туристів на ГоверлуВідео

10:51

Хакери атакували українські державні сайти: у Путіна різко відповіли на звинуваченняВідео

09:46

65 гривень за кг: в Україні рекордно подорожчала гречкаВідео

09:27

Оренда квартир в Україні за рік зросла на 10%: де дешевше житиВідео

08:52

Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022Відео

08:16

З мішком на голові валялася на горищі: на Закарпатті чоловік жорстоко вбив і понівечив тіло жінкиВідео

Реклама
08:15

В Україні за добу виявлено понад 6 тисяч випадків зараження коронавірусом, багато госпіталізаційВідео

08:01

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

07:45

Гра мускулами: чим завершаться ультиматуми Росії до Європи і СШАПогляд

07:35

Вторгнення Росії в Україну "невідворотне і неминуче", наступний тиждень вирішальний - британський депутатВідео

06:28

Санкції, писані вилами по воді: чому новий пакет санкцій США не злякає РосіюПогляд

06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

05:02

Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудняВідео

04:44

Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільшеВідео

04:17

Знахідка для дачника та квітникаря: як використовувати лушпиння від насіння

03:50

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти