Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - Мінцифри

Російські хакери атакували Україну, заявили в Мінцифри / IBTimes UK

За кібератакою на сайти органів державної влади України стоїть РФ, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Росія хоче знизити довіру громадян України до влади недостовірною інформацією про уразливість української критичної інформаційної інфраструктури та "зливу" персональних даних українців, йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.

"Держспецзв'язку разом з СБУ і кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. На сьогодні можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну і активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторі... остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - уточнили у відомстві.

"Її мета - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців", - додали в Мінцифри.

Що з персональними даними українців

У відомстві нагадали, що інформаційний ресурс дія не зберігає персональні дані українців. "Закликаємо українців не піддаватися паніці. Всі персональні дані знаходяться під надійним захистом в держреєстрах. А оголошення про можливість купити персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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"Поле бою за безпеку і саме існування нашої держави лежить у кількох площинах — військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й цифровій. Тому українські кіберспеціалісти повинні об'єднатися, щоб протистояти загрозі і нейтралізувати противника", - резюмували в Мінцифри.

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Потужна кібератака на держсайти

У ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт дія.

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.

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