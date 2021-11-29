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Тисяча за вакцинацію: у Мінцифрі пояснили, як працюватимуть віртуальні карти в "Дії"

29 листопада 2021, 17:08

Банки безкоштовно випустять такі карти для населення.

гроші
У Мінцифри обіцяють, що тисячу за вакцинацію дадуть без будь-якої комісії / УНІАН

З 19 грудня стартує ініціатива президента з виплатою 1000 гривень вакцинованим українцям. Гроші будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їхнє обслуговування Мінцифри обіцяє зробити безкоштовним і без жодних комісій.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, щоб гроші надійшли на спеціальні банківські картки, українці повинні будуть верифікуватися у Дії. За кошти можна буде розрахуватися у визначених підприємствах, повідомляє "УП".

"На першому етапі програми готівка не передбачена. Її мета – зробити цільову підтримку тих сфер, в яких значно зменшився приплив клієнтів через карантин або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії. Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде", – йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що фінансові операції з віртуальними картами будуть безпечними. Вони будуть проходити через банки-партнери.

Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

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Речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

У Раді по-різному відреагували на "тисячу Зеленського". Так, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що ініціатива президента з виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. Також, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані".

Ексспікер Ради Дмитро Разумков ж вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання з людей.. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

viber
соцвиплати Володимир Зеленський ДІЯ вакцинація від коронавірусу
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