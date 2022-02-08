Перепис населення в Дії, опитування та смартфони для пенсіонерів: Зеленський виступив на Diia Summit

Президент України зробив гучні анонси під час свого виступу.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові можливості в додатку "Дія".
Одним з нововведень буде опитування, заявив президент на Diia Summit.
"Це важливий сервіс для розвитку демократії в країні. Опитування серед користувачів дії допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді розробляти нові послуги", - заявив Зеленський.
Смартфони пенсіонерам
Також незабаром всі громадяни України старше 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф, зазначив президент.
За його словами, не у всіх є смартфон, і не всі вміють користуватися Інтернетом.
"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для літніх людей, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі бажаючі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф",- заявив Зеленський.
Зміна прописки в Дії
За словами Зеленського, це допоможе уникнути черг. Також власникам ID-паспортів не потрібно носити з собою паперову довідку про"прописку".
"Сьогодні йде в минуле зміна місця реєстрації, або місця "прописки", як кажуть в народі, або пекло, як кажуть всі, хто хоч раз міняв реєстрацію", – анонсував Зеленський.
Крім того, у 2023 році влада планує провести в Україні Електронний перепис населення, заявив президент Зеленський.
Додаток "Дія": що нового за останні місяці
У додатку дія можна буде оформити COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації після того, як Міністерство охорони здоров'я України завершить всі технічні роботи зі свого боку.
Очікується, що такий сертифікат буде доступний в додатку вже до кінця цього тижня. Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації.
Також повідомлялося, що 4 лютого в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.
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