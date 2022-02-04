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У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

4 лютого 2022, 14:02

Як підкреслив сам керівник Мінцифри Михайло Федоров, тепер має нести відповідальність за порушення ПДП буде водій, а не власне власник машини.

Дія
Додаток "Дія" / Миннцифры

4 лютого в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник пише, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини-яка може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

Заяву на призначення належного користувача в "Дії" повинні подавати двоє людей ‒ власник автомобіля і водій, який хоче ним керувати. Для участі в бета-тесті необхідно оформити внутрішній або закордонний паспорт, техпаспорт машини, а також водійське посвідчення потрібної категорії.

Як підкреслив сам Федоров, завдяки новим правилам і сучасним системам фіксації порушень ПДР нести відповідальність за них буде водій, а не власне власник машини.

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Нагадаємо, раніше чиновники Міністерства цифрової трансформації заявили про те, що є цілком конкретні причини зникнення документів з додатка "Дія".

""Дія" не зберігає персональні дані, а тільки відображає інформацію з реєстрів після разового запиту користувача. Коли той виходить з програми, система видаляє ковід-сертифікати для безпеки персональних і медичних даних.

"Медичні дані більш чутливі, ніж персональні, і тому на вимогу МОЗ потрібно щоразу давати згоду на їх обробку і робити новий запит", — пояснили вони.

viber
ПДР водійські права ДІЯ новини України Михайло Федоров
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