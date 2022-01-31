Сертифікат про бустерну дозу з’явиться в Дії до кінця тижня: як його отримати

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COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації очікується в Дії до кінця тижня / Facebook Дія

​У додатку Дія можна буде оформити COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцинації після того, як Міністерство охорони здоров’я України завершить всі технічні роботи зі своєї сторони.

Очікується, що такий сертифікат буде доступний у застосунку уже до кінця цього тижня. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації під час брифінгу, пише ТСН.

У відомстві зазначили, що генерування сертифікату відбуватиметься таким самим чином, як і попередні документи про вакцинацію. Бустерна доза вакцини відображатиметься у наявних внутрішньому і міжнародному сертифікатах.

Після того, як громадянин отримає бустерну дозу й інформація про це з’явиться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), він зможе зайти до застосунку Дія і заново згенерувати свої сертифікати.

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"Після цього вони оновляться і відображатиметься "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", – пояснили у Мінцифри.

Скільки зараз діють різні види COVID-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Кабмін своїм рішенням 19 січня скоротив термін дії такого документу з 365 до 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не лише після вакцинації, а й, наприклад, після одужання від коронавірусу. У такому разі діятиме документ упродовж 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

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