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У "Діі" додали функцію для боротьби з кредитними шахраями: у Мінцифрі назвали деталі

5 січня 2022, 08:39

Михайло Федоров зазначив, що більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерокопіювати.

Дія
У "Діі" додали функцію для боротьби з кредитними шахраями / Мінцифри

В державному додатку "дія" додали нову функцію - push-повідомлення про кредити або про те, що хто-небудь перевіряє кредитну історію громадян. Про це написав на своїй сторінці в Facebook керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер, коли якийсь банк буде перевіряти вашу кредитну історію або відкривати новий рахунок, - ви відразу ж побачите push в додатку "Дія"", — запевнив чиновник.

Федоров зазначив, що більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерокопіювати і передати зловмисникам.

"Це одна з головних причин, чому в кіберполіції зараз багато справ з кредитними схемами. Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші і нерви", - написав міністр.

За його словами, якщо в "Дію" надійшло повідомлення про новий кредит, який власник не відкривав, можна відразу з програми перейти за посиланням в Українське бюро кредитних історій і написати скаргу.

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Крім того, якщо громадяни України побачать push-повідомлення про те, що хтось перевіряє їх кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, то зможуть відреагувати на це і зв'язатися з установою для з'ясування деталей.

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Нагадаємо, раніше чиновники Міністерства цифрової трансформації заявили про те, що є цілком конкретні причини зникнення документів з додатка "Дія".

""Дія" не зберігає персональні дані, а тільки відображає інформацію з реєстрів після разового запиту користувача. Коли той виходить з програми, система видаляє ковід-сертифікати для безпеки персональних і медичних даних.

"Медичні дані більш чутливі, ніж персональні, і тому на вимогу МОЗ потрібно щоразу давати згоду на їх обробку і робити новий запит", — пояснили вони.

viber
кредиты ДІЯ додаток
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