Комбриг морпіхів з оточеного Маріуполя назвав два варіанти порятунку міста

Руйнування в Маріуполі / Фото Reuters

Командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина, який разом з підрозділом Азов захищає Маріуполь, назвав два варіанти деблокади міста.

Перший варіант "різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами", - пише він у Facebook.

"Кількісної, оснащеної угрупованням сил, яка в один ривок, різким і глибоким ударом з'єднає нас в нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі і артилерії. Варіант можливий, хоча складний і ризикований", - зазначив комбриг.

Другим варіантом він вважає політичне рішення. Воно може бути цілком реальним за умови ефективної дипломатії. "Це створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону і цивільних осіб, які потрапили в капкан війни", – уточнив український захисник.

Волина звернувся із закликом до світових лідерів, цивільних і релігійних діячів, дипломатів: "Ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках!".

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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