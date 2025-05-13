"У ці дні буде фарс": які відмовки вигадає РФ, щоб не везти Путіна на переговори

Путін не їхатиме на переговори до Туреччини / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорить Олещук:

РФ намагатиметься виправдати відсутність Путіна на переговорах

Путін випробовує терпіння Трампа

Трампу не подобається ідея введення санкцій проти РФ

У четвер у Туреччині заплановано переговори між Україною та РФ, на яких особисто буде присутній президент України Володимир Зеленський. Щодо Путіна, який сам запропонував ці переговори, він свою участь поки що не підтвердив.

Політолог Петро Олещук розповів на Главреді про те, що найближчими днями на нас чекатиме "фарс з боку росіян".

відео дня

"Вони казатимуть, що не проти переговорів, але Путін не приїде, бо, мовляв, спочатку треба вирішити фундаментальні причини", - сказав Олещук.

Цікавою буде і реакція американського президента Дональда Трампа на те, що Путін не приїде на переговори. Водночас поки що складно спрогнозувати, чи змінить це позицію Трампа і ставлення до РФ, чи не почне Трамп вірити відмазкам і наполягати на спілкуванні з Сергієм Лавровим.

"Очевидно, що зараз Путін випробовує межі так званої трампівської доброї волі. Намагається зрозуміти, на які кроки може або не може піти Трамп, і в якій ситуації можна спробувати його продавити. Трамп любить використовувати аналогії та метафори з картами, тож саме зараз ми спостерігаємо за складною партією, під час якої сторони блефують і приховують свої карти на руках. Але врешті-решт ці карти доведеться викласти і приймати певні рішення", - додав Олещук.

Політолог вважає, що це не спровокує Трампа на вихід із переговорного процесу, адже зовсім нещодавно між Україною та США була підписана угода про копалини.

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Тому я вважаю, що вихід США з переговорів - блеф, і не виключено, що це блеф особисто Віткоффа. За результатами переговорів із росіянами він показав свою професійну недієздатність", - зазначив експерт.

Водночас із великою ймовірністю США та Європа можуть запровадити нові санкції проти РФ. Але Трамп все ж сподівається, що з Путіним можна домовитися без економічного тиску.

"Була напрацьована разом із європейськими партнерами позиція, яка передбачала нові санкції проти Москви в разі відмови від припинення вогню. Начебто все погодили. Але після того, як Путін запропонував переговори, Трамп сказав: о, чудово, давайте проводити переговори. Трамп всупереч усьому хапається за ілюзію можливості домовитися з Путіним", - сказав Олещук.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Трампу також не дуже вигідно запроваджувати нові санкції, адже цим він буде змушений визнати, що попередній президент США Джо Байден, якого Трамп критикував за санкції і небажання спілкуватися з російським диктатором, мав рацію.

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Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ - Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, однак Путін не поспішає цього робити.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті 1983 року. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць із політології, пише my.ua.

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