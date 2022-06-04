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"Пришвидшить нашу перемогу": Стефанчук попросив у Німеччини підводні човни

4 червня 2022, 15:04

Спікер парламенту також подякував Міністру оборони ФРН за надану раніше допомогу.

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Стефанчук попросив у Німеччини підводні човни / rada.gov.ua, скріншот

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив подяку німецькому уряду за вже зроблені кроки і наголосив на важливості швидких поставок сучасної зброї, в тому числі і підводних човнів.

Під час зустрічі з Федеральним міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт парламентарій висловив подяку німецькому уряду за вже зроблені кроки у прийнятті рішення щодо виділення важкої зброї та наголосив на важливості швидкого постачання саме сучасної зброї, повідомили на сайті Верховної Ради.

"Це питання виживання України як держави, питання захисту Мого народу, питання цілісності Української держави. Кожен день, що проходить з моменту прийняття рішення до його імплементації, забирає в України кращих синів і дочок. Тому постачання новітньої техніки в Україну - це питання прискорення нашої спільної перемоги", - зазначив Руслан Стефанчук.

Також він підкреслив, що Україна готова до співпраці з Німеччиною в оборонній сфері, як сьогодні, так і в майбутньому.

читайте такожШвеція направить Україні допомогу на 95 млн євро: протикорабельні ракети і протитанкову зброю"Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені в Україну і захищати українські міста від нальотів російської авіації і ракетних обстрілів. Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном всієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - зазначив він.

Раніше новий посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що наступні пакети допомоги Україні будуть упорядковуватися через ситуацію на полі бою.

Як підкреслила вона на брифінгу в Києві, поки немає можливості підтвердити інформацію про те, що найближчими днями США планують продати Україні Бойові безпілотники, проте підкреслила, що обговорення тривають.

Також повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки в війні проти РФ.

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