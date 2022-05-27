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Озброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від США

27 травня 2022, 21:22

Очільник МЗС відзвітував про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба анонсував нову допомогу від США / Reuters

Незабаром Україна отримає ще більше важкого озброєння від США, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС відзвітував про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба запевнив, що цінує особистий внесок американського чиновника у справу постійної підтримки України.

"Важке озброєння в топі нашого порядку денного, і ще більше його рухається по шляху до нас. Україна і Сполучені Штати спільно працюють над відновленням нашого продовольчого експорту, попри безрозсудну блокаду Росії", – написав міністр.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

Читайте також:

війна в Україні новини США оборонне озброєння військова агресія РФ Дмитро Кулеба
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