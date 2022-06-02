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У США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУ

2 червня 2022, 20:14

Оголошений нещодавно пакет в 700 млн доларів на допомогу з безпеки не останній, говорить Бріджит Брінк.

Армія США
У США заговорили про новий пакет військової допомоги для України / Reuters

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк зазначає, що наступні пакети допомоги Україні будуть упорядковуватися зважаючи на ситуацію на полі бою.

Як підкреслила вона на брифінгу у Києві, поки немає можливості підтвердити інформацію про те, що в найближчі дні США планують продати Україні бойові безпілотники, проте підкреслила, що обговорення тривають.

Посол запевнила, що оголошений вчора пакет в 700 млн доларів на допомогу з безпеки не останній. За її словами, це частина ширшого пакету допомоги на 40 млрд доларів, який підтримав Конгрес і після відповідний законодавчий акт підписав президентом США Джо Байденом.

"Тому кожен пакет допомоги буде впорядковуватися, відштовхуючись від ситуації на полі бою і від розмов з українцями щодо того, чого вони потребують", - пояснила Брінк.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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