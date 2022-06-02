У США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУ

У США заговорили про новий пакет військової допомоги для України / Reuters

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк зазначає, що наступні пакети допомоги Україні будуть упорядковуватися зважаючи на ситуацію на полі бою.

Як підкреслила вона на брифінгу у Києві, поки немає можливості підтвердити інформацію про те, що в найближчі дні США планують продати Україні бойові безпілотники, проте підкреслила, що обговорення тривають.

Посол запевнила, що оголошений вчора пакет в 700 млн доларів на допомогу з безпеки не останній. За її словами, це частина ширшого пакету допомоги на 40 млрд доларів, який підтримав Конгрес і після відповідний законодавчий акт підписав президентом США Джо Байденом.

"Тому кожен пакет допомоги буде впорядковуватися, відштовхуючись від ситуації на полі бою і від розмов з українцями щодо того, чого вони потребують", - пояснила Брінк.

читайте такожУ США розповіли про HIMARS для України: ЗСУ самі вирішать - куди і на яку відстань стріляти

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

Читайте ще: