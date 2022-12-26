"Україну не хочуть бачити в ЄС": Загородній розповів, хто вставляє палиці в колеса

Експерт переконаний, що Німеччина, Італія та Франція "ненавидять Україну".

Загородній заявив, що Україну не хочуть бачити в ЄС / Колаж фото УНІАН

Далеко не всі європейці налаштовані на добродушний прийом України в ЄС. Членство нашої країни в Євросоюзі для багатьох європейських чиновників є "страшним сном". Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Перспектива вступу України до Євросоюзу має дуже багато нюансів. Причина проста - Україну не хочуть бачити в ЄС. Наше членство в ЄС завжди було страшним сном європейців, в першу чергу, Старої Європи: там розуміють, що в такому випадку контрольний пакет управління Євросоюзом перейде до Східної Європи, і центром прийняття рішень стане, в тому числі, Україна", - сказав експерт.

Загородній акцентував на тому, що навіть німці заговорили про зміну принципу консенсусного рішення ЄС на принцип більшості голосів. Все, на його думку, через те, що Німеччина усвідомила, що вона втрачає свій вплив. Саме німці, французи та італійці "ненавидять Україну", каже Загородній.

"Еліти Німеччини, Франції та Італії ненавидять Україну всією душею, тому що ми їм зіпсували солодке життя на корупційних грошах Кремля, а Україна не дозволить їм повернутися до формату business as usual, як це було до 24 лютого. Вони будуть намагатися різними способами приструнити Україну, проте їм це навряд чи вдасться", - пояснив експерт.

Попри те, що Україна виявилася більш прогресивною країною, ніж багато країн ЄС (в питанні фінансових послуг, роботи банків, медицини та іншого), але в державі все ж є проблеми, які гальмують вступ.

"Є корупція та інші проблеми. Але якби рівень корупції був настільки високий, як нас завжди переконували німці, то жоден державний інститут так би не працював. А у нас армія працює, навіть Укрзалізниця працює. У повністю корумпованому суспільстві так би не було: при першому ж стресі все б розвалилося", - додав Загородній.

Він зазначив, що в питанні вступу в ЄС Україні потрібно звертати увагу на те, на яких умовах це буде відбуватися. Загородній просить не забувати, що інтереси Старої Європи і Східної Європи сильно розходяться навіть з питань безпеки.

Одним із представників старої Європи є Німеччина і саме вона намагається переконати світ у тому, що війну проти України розв'язала не Росія, а Путін. При цьому влада називає звичайних росіян "жертвами", каже Загородній.

"Німеччина завжди тяжітиме до Росії, тому що у РФ є все, що потрібно для німецької промисловості: Сировина, ринок збуту, шляхи в Китай. А у німців є все, що потрібно Росії: технології і т.д. Саме тому німці намагаються розділити Путіна і Росію, розповідаючи, що немає ніякої колективної відповідальності, а росіяни – просто жертви. Тобто русофільство в Німеччині буде продовжуватися, що не в інтересах Східної Європи", - сказав експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що у Пентагону і НАТО є готовність надавати Україні озброєння для захисту від країни-агресорки РФ у потрібних обсягах. Така допомога постійно надається. Але "палиці у колеса" в питанні надання зброї можуть вставляти західні політики.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії. Клеверлі наголосив, що Альянс не погрожує Росії. За його словами, завдання НАТО – захищати лише свої держави-члени.

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