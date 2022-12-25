'Бавовна' в Курську: у Мережі повідомили про потужні вибухи в районі аеродрому

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі аеродрому "Халіно", де базуються російські винищувачі.

У Курську чути вибухи на аеродромі / inshe.tv

У російській Курській області в ніч на 25 грудня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі запевняють, що "бавовна" сталася в районі аеродрому "Халіно". Відео вже розлетілось у Мережі.

Місцеві жителі чули одразу декілька вибухів близько 4-ї години ранку. Слід зазначити, що аеродром "Халіно" розміщений на східній околиці Курська. Його закрили для цивільних польотів з початку повномасштабного вторгнення РФ. На цьому аеродромі базуються російські винищувачі.

Після "прильотів" місцеві одразу почали панікувати та коментувати ситуацію у Мережі. Деякі росіяни почали вигадувати дивні версії: нібито гроза та "робота ППО".

Також з'явилося відео з камер відеонагляду, на якому чути потужний вибух.

У Курську чути вибухи на аеродромі / скріншот з відео

Вибухи на військових аеродромах РФ

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ - причому саме по тих з них, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Керівник Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

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