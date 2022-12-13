Пентагон і НАТО готові давати Україні більше зброї, а от до західних політиків є питання – Світан

Деякі західні політики транслюють наративи Кремля, але демократія все одно змушує їх приймати рішення, яке підтримає їхній народ.

Пентагон і НАТО готові давати Україні більше зброї, зазначає військовий експерт Роман Світан/ 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скрін

У Пентагону і НАТО є готовність надавати Україні озброєння для захисту від країни-агресорки РФ у потрібних обсягах. Така допомога постійно надається. Але "палиці у колеса" в питанні надання зброї можуть вставляти західні політики.

Проте вони залежать від свого народу, тому важливо те, чи підтримує Україну у боротьбі проти Росії народ тієї чи іншої держави. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.

"Є питання до західних політиків, яких останнім часом теліпає, як сміття в ополонці. Але, тим не менше, західні політики залежать від свого народу – демократію там ніхто не скасовував. Тому правильні меседжі, які будуть вкидатися нашими політиками і ЗМІ в інформаційний простір Америки і Європи, зможуть сформувати у західних політиків правильне бачення виходу з цієї ситуації", – зазначає військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Він нагадав, що іноді деякі західні політики озвучували неприємні для нас, і в той же час вигідні Кремлю наративи. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, який пропонував "обговорити гарантії безпеки для Росії", або ж радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван, який говорив, що Україні дадуть зброю "лише для виходу на кордони 24 лютого".

"Це моменти, які вже потім доводиться коригувати, в тому числі механізмами прямої демократії і спілкуванням із народами країн-партнерів України", – каже Світан.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країнам-членам НАТО варто наростити виробництво зброї. Адже якщо вони не зможуть допомагати Україні зброєю, наша держава не зможе так легко перемогти країну-агресорку РФ у війні.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наша держава уже скоро отримає комплекси протиракетної оборони, сучасну західну бронетехніку та ракетні установки. Але терміни він не назвав.

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