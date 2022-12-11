'НАТО захищає лише свої держави': голова МЗС Британії заявив, що Альянс ніколи не погрожував РФ

Британський міністр підкреслив, що Альянс існує, щоб захищати свої держави-члени, а не погрожувати комусь іншому.

Голова МЗС Британії заявив, що НАТО ніколи не погрожувало РФ і не робить це зараз / Фото president.gov.ua

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії. Він наголосив, що Альянс не погрожує Росії. За його словами, завдання НАТО – захищати лише свої держави-члени. Про це пише The Guardian.

"НАТО чітко дало зрозуміти, що ми є оборонним Альянсом. НАТО ніколи не погрожувало Росії і не робить цього зараз", - сказав Клеверлі.

За його словами, країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, немає ніякого примусу. Британський міністр підкреслив, що Альянс існує, щоб захищати свої держави-члени, а не погрожувати комусь іншому.

Клеверлі додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і Альянс намагається зробити так, щоб цього не сталося.

"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін проти України, може вийти з-під контролю. Столтенберг боїться, що бойові дії можуть поширитись на інші країни Європи. За його словами, це спровокує війну вже між Росією та НАТО.

Раніше Столтенберг заявляв, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України. На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

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