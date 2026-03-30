Україну можуть обійти у черзі на вступ до ЄС нові 'фаворити' - Politico

У Євросоюзі з'явилися більш привабливі кандидати, які вже на 80% готові до вступу.

https://glavred.net/politics/ukrainu-mogut-oboyti-v-ocheredi-na-vstuplenie-v-es-bolee-vygodnye-kandidaty-politico-10752890.html Посилання скопійоване

Україна може втратити першість у черзі до ЄС

Коротко:

Ісландія та Норвегія можуть випередити Україну у вступі до ЄС

Багатші країни привабливіші для ЄС

Тиск Росії та Китаю підкреслює важливість надійних союзників у ЄС

У черзі на вступ до Євросоюзу з’являються потенційно "привабливіші" кандидати, які можуть випередити Україну. Йдеться про країни, які раніше відмовилися від членства в ЄС, такі як Ісландія та Норвегія. Про це пише Politico.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та сумнівів щодо надійності США навіть заможні країни, як-от Ісландія та Норвегія, почали відновлювати інтерес до ЄС.Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос зазначила, що членство в ЄС забезпечує стабільність, процвітання та підвищену безпеку.

відео дня

За даними джерел, одним із факторів змін стала політика президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому у 2025 році.

"Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, Трамп все змінює", - сказав норвезький чиновник.

Ісландія вже прискорила підготовку до референдуму і може стати першою країною, яка відновить переговори про вступ.

Чим привабливі нові кандидати

Для чинних членів ЄС приєднання багатших країн виглядає більш привабливим, ніж розширення за рахунок бідніших держав Східної Європи, серед яких Україна, Молдова, Сербія та Чорногорія.Фінансові міркування ускладнюють переконання членів ЄС у потребі прийняття бідніших країн, оскільки це зменшить частку коштів, яку вони отримують.

Крім економічних факторів, європейські уряди зважають на політичні ризики. Невизначеність щодо майбутнього в нових країнах може призвести до непередбачуваних ситуацій, подібних до політики прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

"Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10-15 років. І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один (угорський прем'єр-міністр Орбан", - заявив один із дипломатів.

Натомість країни з усталеними демократичними інститутами, як-от Норвегія та Ісландія, мають кращі шанси на швидке приєднання.

"Звичайно, Ісландії чи Норвегії було б простіше приєднатися. Вони практично на 80 відсотків наблизилися до мети" у питанні закріплення законів ЄС у своїх правових системах. Якщо вони захочуть приєднатися - а це залежить тільки від них самих – це може статися дуже швидко", - сказав представник ЄС у коментарі виданню.

Вплив політики США

Трамп неодноразово ставив під сумнів готовність США захищати союзників. Це змушує країни шукати альтернативи, зокрема у рамках статті 42.7 Договору про ЄС, що передбачає взаємну оборону, подібно до статті 5 НАТО.

Норвегія подавала заявку на вступ до ЄС у 1992 році, але відмовилася після референдуму. Проте прихильність до членства зростає останні 18 місяців. Ісландія подала заявку у 2009 році, але заморозила переговори у 2013 році та відкликала заявку у 2015 році через суперечки щодо рибальської політики та економічні зміни.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Можливі сценарії

Як пише Politico, Ісландія та Норвегія можуть відмовитися від вступу, якщо риторика Трампа послабшає. Водночас Україна та Чорногорія можуть завершити свої переговори раніше, ніж Осло чи Рейк’явік ухвалять рішення.

Деякі столиці, які блокували розширення ЄС після вступу Хорватії у 2013 році, можуть продовжувати накладати вето на нових учасників.

При цьому у Європі зростає усвідомлення того, що в умовах тиску з боку Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна "діяти поодинці" стає надто ризиковано, тож пошук надійних союзників у ЄС набуває особливої ваги.

Вступ України до ЄС - що відомо

Нагадаємо, ЄС розробляє план, за яким Україна може стати частковим членом блоку вже у 2027 році. Це дозволить Києву отримати місце за столом переговорів ще до завершення реформ. План передбачає п’ять кроків, включно з підготовкою України, створенням формату "членство-лайт" та механізмами обходу можливого вето Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що можливий вступ України до ЄС може втягнути Європу у війну з Росією. Він також підкреслив, що "жоден молодий чоловік" не піде на український фронт, коментуючи позицію Будапешта щодо євроінтеграції Києва.

Також 17 березня Україна отримала від ЄС умови для вступу за трьома фінальними кластерами. Премʼєрка Юлія Свириденко зазначила, що тепер Україна має повний пакет вимог для членства в ЄС.

Як повідомляв Главред, єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає, що вступ України до Євросоюзу до 2027 року неможливий і залежить від миру та проведення реформ.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред