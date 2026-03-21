Сійярто таємно "зливав" Лаврову подробиці засідань ЄС: подробиці скандалу від WP

Петер Сійярто надавав Сергію Лаврову "оперативні звіти про те, що обговорювалося", та про можливі рішення.

https://glavred.net/world/siyyarto-tayno-slival-lavrovu-detali-zasedaniy-es-detali-skandala-ot-wp-10750895.html Посилання скопійоване

Петер Сійярто виявився "донощиком" РФ

Головне:

Сійярто дзвонив Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС

Москва фактично перебувала за столом переговорів у Євросоюзі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновника ЄС у сфері безпеки, під час таких дзвінків Сійярто надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

відео дня

"Завдяки таким дзвінкам на кожній зустрічі ЄС протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів", — зазначає джерело видання.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Зазначається, що протягом багатьох років уряд Віктора Орбана надавав Москві життєво важливу можливість зазирнути в делікатні дискусії в ЄС як через своїх чиновників, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Про це заявили кілька нинішніх і колишніх європейських чиновників, зокрема — Ференц Фреш, колишній керівник Служби кіберзахисту Угорщини.

Так, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сійярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля України нібито "вирішена", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" — російську, демілітаризовану та західну.

Після удару по нафтоперекачуваній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, підкресливши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу та погроз".

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред