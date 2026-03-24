У 2027 році неможливо: у Єврокомісії назвали дві умови для вступу України до ЄС

Надії Києва на вступ до Європейського Союзу наступного року не виправдаються.

https://glavred.net/ukraine/v-2027-godu-nevozmozhno-v-evrokomissii-nazvali-dva-usloviya-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-es-10751570.html Посилання скопійоване

Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року

Коротко:

Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року

Спочатку потрібен мир, а потім реформи

Вступ України до Євросоюзу до 2027 року неможливий і залежить від досягнення миру та проведення реформ. Таку заяву зробила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, пише Politico.

За словами Марти Кос, Україна є ключовим партнером Євросоюзу в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть допомогти підвищити глобальну конкурентоспроможність.

відео дня

Але, незважаючи на це, за її словами, надії Києва на вступ до Євросоюзу наступного року не виправдаються.

"Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року", - сказала вона.

Єврокомісар підкреслила, що для членства в Євросоюзі Україна повинна виконати дві ключові умови:

"Спочатку потрібен мир – це важливо. Потім ви повинні провести реформи… інвестори прийдуть в Україну, тільки якщо вони зможуть заробити гроші і якщо їхні інвестиції будуть у безпеці", – додала єврокомісар.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв Главред, українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за трьома фінальними переговорними кластерами. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Також відомо, що в Європейському союзі з обережністю оцінюють перспективу прискореного вступу України. Низка урядів побоюється, що поспішне розширення може створити серйозні прецеденти та підірвати існуючі принципи прийому нових членів.

Крім того, повідомлялося, що Європейський Союз розробляє план, згідно з яким Україна може стати частковим членом блоку вже наступного року. Таким чином Брюссель хоче зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред