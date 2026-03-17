Вперше в історії: Україна отримала фінальні умови для вступу до ЄС

Головне:
- Україна має повний пакет умов для вступу в ЄС
- Наступні кроки – успішне закриття кластерів
- Підписання договору про вступ стане фінальним кроком
Українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за трьома фінальними переговорними кластерами. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, йдеться про кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" та кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії", - йдеться у повідомленні.
Свириденко нагадала, що в кінці 2025 року українська влада отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".
"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - підкреслила премʼєр-міністерка.
Вона також запевнила, що уряд продовжить виконувати умови вступу, зокрема запроваджуватиме реформи, по які звітуватиме перед владою Євросоюзу.
Вступ України до ЄС - що відомо
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що можливий вступ України до ЄС означав б втягування Європи у війну з Росією. Говорячи про позицію Будапешта щодо євроінтеграції Києва, Сійярто також зазначив, що "жоден молодий чоловік" не вирушить на український фронт.
Також відомо, що в Європейському союзі з обережністю оцінюють перспективу прискореного вступу України. Низка урядів побоюється, що поспішне розширення може створити серйозні прецеденти і підірвати існуючі принципи прийому нових членів.
Крім того, повідомлялося, що Європейський Союз розробляє план, згідно з яким Україна може стати частковим членом блоку вже наступного року. Таким чином Брюссель хоче зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
