Україна підписала безпекову угоду із ЄС та ще 2 країнами: що передбачається

Згідно з угодою про гарантії безпеки між Україною та ЄС, Європейський Союз гарантує постачання озброєння та техніки для Сил оборони на роки вперед.

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З'явились деталі унікальної угоди між Україною та ЄС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У четвер 27 червня президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду між Україною та ЄС в ході Саміту лідерів країн ЄС. Крім того, угоди про гарантії безпеки для України були підписані також з Литвою та Естонією. Про це повідомляє Суспільне.

Як пише Суспільне, у документі є два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен з яких включає 9 пунктів.

Серед них:

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Підтримка у розмірі €50 млрд, закладена у бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

Фінансування для відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру.€5 млрд на зброю з Фонду допомоги Україні та прибутки від заморожених активів РФ.

За даними журналістів, перший розділ угоди зосереджений на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, військовій підготовці та оборонній реформі, співпраці між оборонними індустріями України та ЄС, кібербезпеці та обміні розвідданими.

Другий розділ присвячений "майбутньому України та її громадян у Євросоюзі", розмінуванню та відбудові, продовженню підтримки біженців, збереженню та посиленню антиросійських санкцій, створенню спецтрибуналу для політичної верхівки РФ.

"В окремому розділі угоди окреслений план дій у разі можливої агресії в майбутньому, зокрема передбачаються термінові консультації, які мають відбутися протягом доби", - йдеться у матеріалі.

Україна також уклала безпекову угоду з Литвою та Естонією.

Угоду з українським президентом Володимиром Зеленським підписали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Гарантії безпеки для України - що відомо про гарантії безпеки від США

Україна та США уклали безпекову угоду на 10-річний термін, яку підписали Джо Байден і Володимир Зеленський під час саміту G7, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден підкреслив, що головною метою цієї угоди є посилення захисту України. США не планують відправляти своїх військових до України, але продовжать постачати зброю та боєприпаси.

Після укладення угоди деякі висловили сумніви щодо тривалості американської підтримки. Однак, Вашингтон зобов'язався надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде можливо, заявив дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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