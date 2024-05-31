Літаки-розвідники і не тільки: Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією

Зеленський зазначив, що Швеція передасть Україні літаки-розвідники ASC 890, а також є перспектива надання літаків JAS 39 Gripen, включно із навчанням пілотів.

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Зеленський розкрив деталі унікальної частини угоди про безпеку із Швецією / Колаж Главред, фото: Фото: ЗС Швеції, Володимил Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський перебуваючи з офіційним візитом у Стокгольмі підписав унікальну Угоду про співробітництво у сфері безпеки із Швецією. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, впродовж 2-24-2026 років Швеція передасть Україні військової допомоги на суму 6,5 мільярди євро. Крім того, Володимир Зеленський додав, що сума військової допомоги буде зростати протягом 10-річного терміну дії документа.

"Унікальна частина угоди – надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", - написав Зеленський. відео дня

Крім того, глава держави наголосив, що Україна і Швеція будуть розвивати двосторонню співпрацю між країнами, яка передбачатиме локалізацію, ремонт, техобслуговування та виробництва шведської оборонної продукції на території України.

"Дякую Швеції за солідарність із нашою державою та людьми, за цю життєво важливу підтримку для нашого захисту", - резюмував президент України.

Що відомо про літак ASC 890 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак ASC 890 ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - це платформа управління повітряним боєм і повітряного спостереження на базі Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), повідомляє Вікіпедія. Система базується на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B і є тимчасовим рішенням, розробленим компаніями SAAB і Ericsson. Згодом ВПС Швеції додали додаткову посаду оператора і встановили системи Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернізувавши все програмне забезпечення, де, серед іншого, символіка і т.д. була адаптована відповідно до останньої стандартної угоди НАТО STANAG (NATO Standard Agreement). Системи були передані шведським збройним силам у квітні 2009 року і повністю введені в експлуатацію з 1 січня 2010 року.

Пакет військової допомоги від Швеції - гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 травня, візьме участь у третьому саміті Україна-Північна Європа, де планується підписання 3 нових безпекових угод.

Швеція оголосила про надання нового пакету військової допомоги для посилення протиповітряної оборони України на суму 1,16 мільярда євро. Цей пакет стане найбільшим за всю історію допомоги від Швеції. Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Джонсон 29 травня.

30 травня речник прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон уточнив, що в межах пакету військової допомоги для України Швеція передасть 2 літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

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