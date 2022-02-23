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Україна не має наміру знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

23 лютого 2022, 18:22

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання Генеральної Асамблеї ООН плани України щодо Будапештського меморандуму.

Дмитро Кулеба
Україна не має наміру повертати собі ядерну зброю-Кулеба / УНІАН

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання Генеральної Асамблеї ООН озвучив плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї, як запевнив міністр, не планується.

"Україна внесла історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу в світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Дмитро Кулеба вчасно свого виступу на ГА ООН.

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "державності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Підписані договори про дружбу з "республіками".

Увечері того ж дня Росія почала вводити війська на окуповані райони Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що Росія фактично виходить з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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Держдума РФ і Радфед 22 лютого ратифікували "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Після підписання Путіним законів Про ратифікацію процедура офіційного визнання російських утворень на окупованому Донбасі була завершена.

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Москва визнала "ДНР"і " ЛНР".

На засіданні Ради Федерації РФ парламент затвердив звернення Путіна, який закликав "дозволити" йому використовувати російські війська за кордоном. Йшлося про введення військових підрозділів Росії на Донбас.

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