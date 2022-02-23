Україна не має наміру знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання Генеральної Асамблеї ООН плани України щодо Будапештського меморандуму.
Глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання Генеральної Асамблеї ООН озвучив плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї, як запевнив міністр, не планується.
"Україна внесла історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу в світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Дмитро Кулеба вчасно свого виступу на ГА ООН.
Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "державності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Підписані договори про дружбу з "республіками".
Увечері того ж дня Росія почала вводити війська на окуповані райони Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що Росія фактично виходить з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.
Держдума РФ і Радфед 22 лютого ратифікували "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Після підписання Путіним законів Про ратифікацію процедура офіційного визнання російських утворень на окупованому Донбасі була завершена.
Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Москва визнала "ДНР"і " ЛНР".
На засіданні Ради Федерації РФ парламент затвердив звернення Путіна, який закликав "дозволити" йому використовувати російські війська за кордоном. Йшлося про введення військових підрозділів Росії на Донбас.
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