УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Визнання "ЛДНР" та війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити Москву

23 лютого 2022, 11:50

Територіальна цілісність України гарантована низкою базових міжнародних документів.

Україна
Україна закликає світ зупинити агресивні дії Москви проти Києва / Фото Reuters

Офіційний Київ закликає міжнародне співтовариство до жорсткої реакції на рішення Ради Федерації РФ про використання російських військ за кордоном. Визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі розцінюється як порушення територіальної цілісності України та збройна агресія. Держава закликає вжити жорстких заходів проти Росії. Якщо її не зупинити, російська військова міць може бути застосована по всьому світу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У середу, 23 лютого, відомство опублікувало повідомлення, в якому йдеться про те, що українське МЗС закликає міжнародне співтовариство до серйозної реакції на рішення Ради Федерації РФ про використання російських військ за кордоном.

Визнання офіційною Москвою "ЛДНР" на окупованих районах Донбасу розглядається Києвом як збройна агресія проти України.

"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії", - зазначили в дипломатичному відомстві.

У МЗС вказали, що територіальна цілісність і суверенітет України забезпечені міжнародним правом і низкою документів. Йдеться в тому числі про Статут ООН, Гельсінський Заключний акт наради з безпеки і співробітництва у Європі від 1975 року, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, а також російсько-українські угоди, в яких зафіксовані зобов'язання Москви перед Києвом.

Реклама

читайте такожКордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо ДонбасуУкраїнська держава закликає вжити заходів проти Росії. Якщо світ не застосує рішучі кроки щодо Москви, застосування військової потужності стане можливим в будь-якому регіоні світу.

"Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства тільки розв'язує руки Кремля. Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова міць РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

Дивіться відео ТСН - у Євросоюзі погодили санкції проти Росії

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Підписано договори про дружбу з "республіками".

Увечері того ж дня Росія почала вводити війська на окуповані райони Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що Росія фактично виходить з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч у нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Держдума РФ та Радфед 22 лютого ратифікували "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Після підписання Путіним законів про ратифікацію процедуру офіційного визнання російських утворень на окупованому Донбасі було завершено.

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Москва визнала "ДНР" та " ЛНР".

На засіданні Ради Федерації РФ парламент затвердив звернення Путіна, який закликав "дозволити" йому використовувати російські війська за кордоном. Йшлося про введення військових підрозділів Росії на Донбас.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії МЗС України новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Визнання "ЛДНР" та війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити Москву». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Везіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижніВезіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижні Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліЛюбовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки долі "Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Випадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхомВипадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхом Без попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати грошіБез попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати гроші

Останні новини

13:18

Надія Мейхер похвалилася пишними грудьми, від яких декольте тріщить по швах

13:13

В Україні оголосять надзвичайний стан

13:04

Михайло Ходорковський. Через Путіна Росію чекає майбутнє Північної КореїВідеоблоги

13:00

Гороскоп на завтра, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

12:53

Надзвичайний і воєнний стан: в яких ситуаціях вводяться і які обмеження діятимуть

Реклама
12:52

"Покарайте Путіна жорсткіше і зараз": у Британії Преса жорстко прореагувала на визнання президентом РФ "ЛДНР"Фото

12:45

Данілов розповів, що буде з Києвом у разі атаки російських військВідео

12:40

Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

12:36

На Харківщині посилюють безпеку через загрозу вторгнення РФВідео

12:04

Перший раунд Путін програв і перейшов до плану БПогляд

12:03

На кордонах України з РФ, Білоруссю та ОРДЛО запроваджено нові обмеження: що заборонено

11:50

Визнання "ЛДНР" та війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити МосквуВідео

11:39

Рада рекомендує РНБО запровадити санкції проти Держдуми РФ за визнання "ЛДНР"

11:34

Рада проголосувала в першому читанні за закон про легалізацію зброї в УкраїніВідео

11:30

Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниФото

11:25

Агресія РФ: експерт назвав 5 сценаріїв, за якими може далі діяти РосіяВідео

11:07

Соловйов, Симоньян, Шойгу, Захарова: ЗМІ дізналися, по кому в РФ Євросоюз вдарив санкціями

10:55

Захід впровадив дуже "лайтові" санкції проти ПутінаПогляд

10:52

Успіхи України в офіційній війні з Росією: підсумки першого дняПогляд

10:48

В МЗС закликали українців утриматися від поїздок до РФ і негайно виїхати з Росії

Реклама
10:31

"Мінські домовленості могли померти не повністю": у Раді пояснили, що буде з переговорами в ТКГВідео

10:17

Путін знайшов "крайнього" - мертвого ЛенінаПогляд

10:17

Через україно-російський конфлікт різко зростуть ціни на продукти - Reuters

10:03

У Раді запропонували запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях

10:00

Юрій Корявченков: Кривий Ріг відзначає 78 років від Дня визволення міста, і ми знову готові до захисту

09:51

Канада передала Україні летальну зброюФото

09:43

США перекине на східний фланг НАТО винищувачі F-35, гелікоптери Apache і 800 військових - The Hill

09:09

Канада, Японія та Австралія затягують "санкційний зашморг" на шиї РосіїВідео

08:20

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Морози, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в Україні у найближчі дні

08:04

Під загрозою - Київ та інші головні міста: Байден назвав напрямки імовірного вторгнення РФ

07:54

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

07:18

Маріуполь і Харків евакуювати не будуть: Кулеба озвучив два плани на випадок продовження агресії РФ

07:00

3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутисяВідео

06:56

Сумніви у Будапештському меморандумі, або Як Україна шукає собі інструмент безпекиПогляд

06:38

Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі назвали умову для проведення переговорів

05:30

Гороскоп на березень 2022 року для Риб: астролог назвала дні супервезіння та удачіВідео

05:10

Білі плями на взутті - не проблема: 5 способів, щоб позбутися сольових розводів

03:38

Мокра і сексуальна: Кім Кардашьян показала розкішні сідниці та груди в басейні

02:56

Гороскоп на березень 2022: Водоліїв накриє щедрий грошовий дощВідео

Реклама
02:45

Переможниця шоу Холостяк-11 топлес дала фанатам "голий" урок

02:19

5 непотрібних справ по дому, від яких господаркам потрібно скоріше забутиВідео

02:03

Вчені розповіли, чи корисні для організму харчові добавки

00:51

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:49

"Не хочемо в Росію": у Маріуполі люди вийшли на акцію на підтримку України

00:16

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

00:12

Названо небезпечні продукти, які викликають безсонняВідео

22 лютого, вівторок
23:58

Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

23:27

У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

23:06

Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти