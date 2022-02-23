Визнання "ЛДНР" та війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити Москву

Україна закликає світ зупинити агресивні дії Москви проти Києва / Фото Reuters

Офіційний Київ закликає міжнародне співтовариство до жорсткої реакції на рішення Ради Федерації РФ про використання російських військ за кордоном. Визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі розцінюється як порушення територіальної цілісності України та збройна агресія. Держава закликає вжити жорстких заходів проти Росії. Якщо її не зупинити, російська військова міць може бути застосована по всьому світу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У середу, 23 лютого, відомство опублікувало повідомлення, в якому йдеться про те, що українське МЗС закликає міжнародне співтовариство до серйозної реакції на рішення Ради Федерації РФ про використання російських військ за кордоном.

Визнання офіційною Москвою "ЛДНР" на окупованих районах Донбасу розглядається Києвом як збройна агресія проти України.

"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії", - зазначили в дипломатичному відомстві.

У МЗС вказали, що територіальна цілісність і суверенітет України забезпечені міжнародним правом і низкою документів. Йдеться в тому числі про Статут ООН, Гельсінський Заключний акт наради з безпеки і співробітництва у Європі від 1975 року, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, а також російсько-українські угоди, в яких зафіксовані зобов'язання Москви перед Києвом.

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читайте такожКордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо ДонбасуУкраїнська держава закликає вжити заходів проти Росії. Якщо світ не застосує рішучі кроки щодо Москви, застосування військової потужності стане можливим в будь-якому регіоні світу.

"Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства тільки розв'язує руки Кремля. Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова міць РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

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Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Підписано договори про дружбу з "республіками".

Увечері того ж дня Росія почала вводити війська на окуповані райони Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що Росія фактично виходить з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч у нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Держдума РФ та Радфед 22 лютого ратифікували "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Після підписання Путіним законів про ратифікацію процедуру офіційного визнання російських утворень на окупованому Донбасі було завершено.

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Москва визнала "ДНР" та " ЛНР".

На засіданні Ради Федерації РФ парламент затвердив звернення Путіна, який закликав "дозволити" йому використовувати російські війська за кордоном. Йшлося про введення військових підрозділів Росії на Донбас.

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