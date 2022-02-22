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Росія офіційно виходить з Мінських угод

22 лютого 2022, 18:42

Путін виступає "за демілітаризацію сьогоднішньої України".

Путина
Володимир Путін / Reuters

22 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що Мінських угод більше немає і вони визнали офіційно "ЛДНР".

"Зусиллями нинішньої київської влади все було зведено до нуля, тому Мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "народних республік" Донбасу... керівництво України публічно почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди, що тут сказати. І перші особи про це заявили,що ж далі чекати?... Тепер Мінських угод не існує, чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?",- заявив Путін.

За словами Путіна, вони визнали всі документи "ЛДНР".

"У них прописано, що вони засновані в межах Луганської та Донецької області. Сподіваємося вирішити це за допомогою переговорів", - додав Путін.

За словами Путіна, найкращим вирішенням питання було б, "щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договор про дружбу з "республіками".

Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що визнання Росією "ЛДНР" вказує на вихід Москви з "Мінська". Київ у такій ситуації ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч у нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації. Отож, Москва офіційно визнала "ЛДНР".

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Мінські домовленості Володимир Путін
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