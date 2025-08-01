'Я готовий закінчити війну': Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

Путін заявив, що начебто виступає за досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних тимчасових обмежень.

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Путін зробив заяву щодо закінчення війни в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключове:

Путін хоче вихід України з територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей

Україна начебто повинна відмовитися від вступу в НАТО і закріпити свій нейтральний статус

Він також пригрозив запуском у серійне виробництво нового ракетного комплексу "Орєшнік"

Президент Росії Володимир Путін назвав дві умови для припинення вогню в Україні. Раніше Трамп висунув Путіну 10-денний термін, загрожуючи інакше санкціями. Таким чином сьогодні від російського президента пролунала відповідь на цей "ультиматум".

"Я готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 2024-го... Вогонь припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також з "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР (терористичні організації - ред.) у межах їх адміністративних кордонів" — заявив він. відео дня

Путін зробив заяви про війну в Україні / фото: тг-канал Главред

При цьому лідер Кремля заявляє, що Україна начебто має офіційно повідомити РФ про гарантії невступу до НАТО. А також вимагає нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України.

Як тільки почнеться виведення військ і прозвучить ця заява, РФ одразу припинить вогонь, заявив Путін.

"Нам потрібен тривалий і міцний мир, який би влаштовував Україну та Росію", - заявив Путін.

Окрім цього, Путін назвав основною метою "викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії". Він вважає, що безпека Росії та України може бути забезпечена у контексті загальної європейської безпеки.

Путін також позитивно оцінив результати переговорів України та РФ у Стамбулі, зокрема, обміни полоненими.

Водночас, за його словами, хоча українська делегація позитивно відреагувала на пропозицію Кремля створити три робочі групи для перемовин, ці групи досі не почали працювати. На думку Путіна, вони дозволили б вести "більш ґрунтовні розмови".

"Усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Щоб підійти до вирішення російсько-українського конфлікту мирним шляхом, треба вести докладні розмови, але не на публіці", - сказав Путін.

Також він припустив можливість призупинення перемовин, заявивши: "Якщо Київ вважає, що поки що не потрібно мати справу з Москвою, то Росія може почекати".

Також Путін знову пригрозив Україні зброєю. Він заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" запущено у серійне виробництво і виготовлено першу партію.

Ярс / Інфографіка - Главред

Закінчення війни в Україні - що відомо

Главред нагадує, що президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб Україна і Росія уклали мирну угоду до 8 серпня. Постійний представник Штатів в ООН заявив, що Вашингтон готовий докласти додаткових зусиль для досягнення цієї мети.

Крім того, Трамп висунув Росії новий ультиматум, давши їй 10-12 днів замість 50 на підписання миру з Україною. У разі недотримання термінів, на покупців російських енергоресурсів будуть накладені санкції.

Раніше також і польський прем'єр-міністр Дональд Туск виступав зі схожими заявами. Він заявляв, що існує багато ознак того, що війна Росії проти України "може бути припинена" найближчим часом.

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