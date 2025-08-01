Мова не про Росію: дипломат заявив, що одна з країн затягує війну в Україні

Офіційні заяви країни про намір допомогти у вирішенні "української кризи" не відповідають реальним її діям.

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Чому Китаю вигідне продовження війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Огризко:

Китаю вигідне продовження війни РФ в Україні

КНР не може допустити поразки Росії, дому допомагає їй в тіні

Низка держав намагаються посилити свій вплив на країну-агресорку Росію з метою припинення війни в Україні. Однак одна країна навряд чи буде тиснути на РФ в цьому питанні.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, мова йде про Китай, який з легкістю не відмовиться від підтримки Росії.

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"Китайські чиновники говорять про це відкрито: вони зацікавлені у тому, щоб Росія не програла у цій війні. До речі, так само, як і в тому, щоби не виграла. Тобто ситуація, в якій Росія – напівжива, напівмертва – для Китаю цілком прийнятна. Такий стан дозволяє впливати, контролювати, керувати процесами", - пояснив дипломат.

Прикладом цього є те, що Китай без будь-яких розмов чи дозволів фактично монополізує окремі галузі російської економіки. Тому і надалі представники КНР будуть озвучувати заяви "за врегулювання української кризи", але не більше.

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"Офіційно вони заявлятимуть, що нічого не поставляють до Росії. Але при цьому наші розвідники продовжуватимуть знаходити тисячі підтверджень того, що насправді постачання є – зокрема товарів подвійного призначення, які використовуються у військовій промисловості РФ. Отже, це буде так: це не я, і хата не моя. Формально Китай триматиметься осторонь, але неофіційна підтримка триватиме", - додав Огризко.

Ця підтримка буде діяти як і в напрямку того, щоб РФ не програла, так і - щоб не вигнала. Таким чином Китай намагається стримувати США, які переключать свою увагу на КНР як тільки покінчать з росіянами.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"А тоді вже Пекіні буде важко. Тому краще – з погляду Китаю – тягнути цю історію якнайдовше, щоб відволікати увагу американців від себе. Ось така, на мою думку, історія", - підсумував дипломат.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Китаї заявили про готовність зміцнювати стратегічну комунікацію з Францією задля політичного врегулювання "української кризи".

Раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні.

Напередодні повідомлялося, що Китай не зацікавлений допомагати Заходу перемагати Росію. Навпаки, Китаю вигідно, коли країна-агресорка Росія послаблена.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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